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İlk defa böyle görüntülendi, 20 yıl sonra eski köy gün yüzüne çıktı

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Sivas'ın Hafik ilçesinde 20 yıl önce sular altında kalan eski köy suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Barajdaki kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle köyün neredeyse tamamı ortaya çıktı.

23.08.2024 11:24
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İlk defa böyle görüntülendi, 20 yıl sonra eski köy gün yüzüne çıktı

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde 20 yıl önce sular altında kalan eski köy suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Pusat-Özen Barajı kuraklık alarmı veriyor. Tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan barajda, yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle sular gözle görülür derecede çekildi. Suların çekilmesiyle 20 yıl önce sular altında kalan eski Pusat köyü neredeyse yeniden ortaya çıktı. 2004 yılında barajda su seviyesinin pik yapmasıyla sular altında kalan cami minaresinin sadece alem kısmı görülürken şimdilerde caminin tamamı görülür oldu. Geçtiğimiz yıllarda ağzına kadar dolu olan barajın şimdiki hali ise görenleri hayrete düşürüyor.

"İlk defa böyle gördük"

Köy sakinlerinden Gazi Ünal, barajın suyunun ilk kez bu kadar çekildiğini belirtip, "Kuraklıktan dolayı barajın suyu oldukça çekildi. Kar ve yağmur çok olmadı bu sene. Bu baraj hem sulama hem de Sivas'ın içme suyu için kullanılıyor. İlk defa böyle gördük. Köyün neredeyse dörtte ikisi gün yüzüne çıktı. Böyle giderse köyün hepsi ortaya çıkacak. Seneye eski köye yerleşeceğiz. Dünya genelinde bir kuraklık var. Bir ve ikinci dünya savaşlarını gördük, büyük ihtimalle de su savaşlarını göreceğiz. Suyu boşa israf etmeyelim, bir damla suyun bile çok büyük değeri var" dedi.

"Eski köy ortaya çıktı"

Nihat Cörüt, eski köyün ortaya çıktığını söyleyerek, "Eski köy ortaya çıktı. Kuraklık böyle devam ederse eski köye yerleşiriz. Bu sene burada fazla yağış olmadı. Sular oldukça çekildi. Bizim ev caminin karşısındaydı, sular çekildi meydana çıktı" diye konuştu.

İlk defa böyle görüntülendi, 20 yıl sonra eski köy gün yüzüne çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İlk defa böyle görüntülendi, 20 yıl sonra eski köy gün yüzüne çıktı - Son Dakika

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