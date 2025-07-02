İlk Dünya İnsansı Robot Oyunları Beijing\'de

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de ilki düzenlenecek Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG) için yeni yarış etkinlikleri açıklandı. Ağustos ayında gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında insansı robotlar dövüş sanatları performansı, serbest dövüş ve grup dansı gibi yeni etkinliklerde yarışacak.

WHRG Organizasyon Komitesi Yarışma Departmanı Başkanı Zhang Hua, salı günü Beijing Evening News gazetesine yaptığı açıklamada yeni eklenen etkinlikler sayesinde yarışmalarda insansı robotların teknolojik yetkinlik ve eşsiz cazibelerinin daha iyi sergileneceğini ve robot teknolojisinin insan yaşamıyla derin entegrasyonunun ortaya konulacağını söyledi.

Haberde etkinlikte yer alacak futbol, atletizm, serbest jimnastik, badminton, basketbol ve masa tenisi gibi yarışmaların daha önce duyurulduğuna dikkat çekildi.

Bunlar arasında RoboCup Asya-Pasifik (RCAP) Beijing Ustalar yarışması, an itibarıyla dünyanın önde gelen insansı robot futbol rekabeti olarak kabul ediliyor ve büyük bir ilgiyle bekleniyor. WHRG Organizasyon Komitesi Yarışma Departmanı teknik yetkilisi Zhou Zhaoda, dünya genelinde 30 robot futbol takımının ön başvuruda bulunduğunu söyledi.

Dünyada insansı robotlara yönelik birçok spor dalının yer aldığı ilk yarış etkinliği olan WHRG, ağustos ayının ortalarında düzenlenecek.

Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Bürosu Direktörü Jiang Guangzhi, "Oyunlar, robotların insan benzeri yeteneklere ulaşmaya ne kadar yakın olduğunu gösterecek" dedi.