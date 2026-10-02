İlk duruşma sonrası avukat, sanık Tuğyan'ın tutukluluğunun devam ettiğini açıkladı

İlk duruşma sonrası avukat, sanık Tuğyan'ın tutukluluğunun devam ettiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kader Tut'un avukatı Hasan Kocabek, ilk duruşmanın yedi saat sürdüğünü ve yakın tarihe ertelendiğini açıkladı. Mahkemenin sanık Tuğyan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdiğini belirten Kocabek, muhtemelen diğer duruşmada kararın verileceğini ve dosyanın kapanacağını söyledi.
'MUHTEMELDİR Kİ DİĞER DURUŞMALARDA MAHKEME KARARINI VERECEK'
Kader Tut'un avukatı Hasan Kocabek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ilk duruşmasına girdik. Yedi saatlik uzun bir duruşmadan sonra duruşma yakın tarihe ertelendi. Mahkeme sanık Tuğyan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Müşteki avukatlar olarak bizlerin, savunmalarımızı, beyanlarımızı sunmak ve yine karşı taraf sanık müdafilerinde beyan ve savunmalarını esas hakkındaki savunmalarını sunmak üzere süre verildi. Muhtemeldir ki diğer duruşmada mahkeme kararını verecek. Dosyayı kapatacak" dedi.
Kaynak: DHA
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