İlk duruşma sonrası avukat, sanık Tuğyan'ın tutukluluğunun devam ettiğini açıkladı

'MUHTEMELDİR Kİ DİĞER DURUŞMALARDA MAHKEME KARARINI VERECEK'

Kader Tut'un avukatı Hasan Kocabek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ilk duruşmasına girdik. Yedi saatlik uzun bir duruşmadan sonra duruşma yakın tarihe ertelendi. Mahkeme sanık Tuğyan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Müşteki avukatlar olarak bizlerin, savunmalarımızı, beyanlarımızı sunmak ve yine karşı taraf sanık müdafilerinde beyan ve savunmalarını esas hakkındaki savunmalarını sunmak üzere süre verildi. Muhtemeldir ki diğer duruşmada mahkeme kararını verecek. Dosyayı kapatacak" dedi.