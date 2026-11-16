İlk sonuçlara göre Cabo Verde Cumhurbaşkanı Neves oyların yüzde 64'üyle yeniden seçildi

PRAİA, 16 Kasım (Xinhua) -- Cabo Verde'nin ulusal televizyon kanalı TCV'nin canlı yayımladığı basın toplantısında konuşan Jose Maria Neves, 15 Kasım 2026.

Cabo Verde'nin mevcut Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. İlk sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 64'ünü alan Neves, ikinci görev dönemi için seçilmesine yetecek yüzde 50'lik barajı açık arayla geçti. (Fotoğraf: Elton Monteiro/Xinhua)