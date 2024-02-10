İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu.

10.02.2024 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Gezeravcı, sağlık kontrollerinin ardından Türkiye'ye gelecek.

ANKARA,(DHA)-

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:17:07. #1.13#
SON DAKİKA: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement