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İlk Türk astronot Gezeravcı, Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
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İlk Türk astronot Gezeravcı, Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı

Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Diyarbakır'da Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde uzay meraklısı öğrencilerle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

31.01.2024 13:47
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İlk Türk astronot Gezeravcı, Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı

Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan ilk Türk astoronot olan Alper Gezeravcı, Diyarbakır'da Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde uzay meraklısı öğrencilerle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İlk Türk astronot Gezeravcı, Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı
Kaynak: DHA

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Diyarbakır, Uzay, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İlk Türk astronot Gezeravcı, Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
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