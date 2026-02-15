İlkadım'da Ramazan Öncesi Temizlik Seferberliği - Son Dakika
İlkadım'da Ramazan Öncesi Temizlik Seferberliği

İlkadım'da Ramazan Öncesi Temizlik Seferberliği
15.02.2026 14:03
İlkadım Belediyesi, ibadethanelerde temizlik çalışmalarını ramazan öncesinde hızlandırdı.

İlkadım Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ibadethanelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılında başlatılan ibadethane temizliği çalışmaları sürüyor.

Cami cemaatinin daha sağlıklı, hijyenik ve güvenli ortamlarda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla sürdürülen çalışmalar, ramazan ayı öncesinde yoğunlaştı. Ramazan ayında vatandaşlar tarafından sıkça kullanılacak olan ibadethaneler ekipler tarafından titizlikle temizleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çalışmanın yalnızca ibadethanelerin hijyenini sağlamak için değil, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

Kurnaz, temizlik kapsamında halıların, ayakkabılıkların ve camların temizlendiğini, şadırvan ve tuvaletlerin yıkandığını belirterek, "Ortak kullanım alanlarının fazla olduğu ibadethanelerimizin temizliğine son derece önem veriyoruz. Özellikle ramazan ayında sıkça kullanılacak olan cami ve mescitlerimizde yoğun bir çalışma içindeyiz. İbadethane temizliği çalışmamıza ramazan ayı boyunca ilçemiz genelinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
