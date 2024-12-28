İlkadım'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, S.A'nın (40) adresine yaptıkları operasyonda 335 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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