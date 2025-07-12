İlkadım'da Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 9 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen 2 kişiyi binadan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.