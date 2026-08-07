CHP'li Nalbantoğlu: "Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır" - Son Dakika
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CHP'li Nalbantoğlu: "Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır"

CHP\'li Nalbantoğlu: "Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır"
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CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, parti ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemi başlatıldığını duyurdu.

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır" dedi.

CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, geçtiğimiz günlerde Menderes Belediyesi'ne yönelik yapıaln operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Nalbantoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır. Süreç, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü'nün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi; kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halkımıza karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde görmektedir. Partimizin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek; örgütümüzün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışı kararlılıkla korunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İlkay Çiçek, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Nalbantoğlu: 'Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır' - Son Dakika

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