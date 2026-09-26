İLKE EPAM\'ın VI. İstanbul Eğitim Konferansı İTÜ\'de eğitim-istihdam uyumunu ele aldı

İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından "Eğitim ve İstihdamda Uyum Arayışı" temasıyla "VI. İstanbul Eğitim Konferansı" düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Eğitim Konferansı'nın altıncısı, "Eğitim ve İstihdamda Uyum Arayışı" temasıyla İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) gerçekleşti.

Konferansta eğitim ile istihdam arasındaki uyum, değişen beceri ihtiyaçları, yapay zekanın eğitime etkisi ve geleceğin insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik politika yaklaşımları ele alındı.

Konferansın açılışında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cem Gençoğlu, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Ataoğlu ve İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner konuştu.

Oturumlarda Kansas Üniversitesinden Prof. Dr. Yong Zhao ve Singapur Sosyal Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Gog Soon Joo'nun da aralarında bulunduğu ulusal ve uluslararası uzmanlar sunum yaptı.

Konferans kapsamında EPAM'ın eğitim-istihdam ilişkisini uluslararası verilerle inceleyen raporu da katılımcılarla paylaşıldı.

"Yapay zekanın nereye varabileceğini ciddiyetle ele almalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Demirli, eğitim ile istihdam arasındaki uyumun önemli olduğunu ancak bu arayışın eğitimi yalnızca istihdama hizmet eden bir araca indirgememesi gerektiğini belirtti.

Bilgi, beceri, eğilim ve değerleri bir bütün olarak ele alan bir eğitim anlayışına ihtiyaç olduğuna değinen Demirli, mesleklerin niteliğinin değişebileceğini, önemli olanın bireyi bu değişime uyum sağlayabilecek bir hazırlık sürecinden geçirmek olduğunu ifade etti.

Demirli, "Yapay zekanın nereye varabileceğini ciddiyetle ele almalıyız. Yeni mesleklerin ve yeni becerilerin ortaya çıkacağı bir döneme hazırlanmalıyız. Çocukların yapay zeka ile hangi düzeyde ve hangi amaçla etkileşime girdiği araştırılmalı, eğitimde yapay zekadan nasıl yararlanılacağına dair açık ve etik bir çerçeve oluşturulmalı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliğinin dijital vatandaşlık kazanımları ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli arasında yüksek düzeyde uyum bulunduğunu belirten Demirli, "Özgün üretim ve patent geliştirebilen gençlere ihtiyacımız var. Eğitim ve istihdam arasındaki uyum arayışı yarın da devam edecek dinamik bir süreçtir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çözümü sadece eğitim programlarında arayamayız"

İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Öner, eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin ülkelerin geleceğini olduğu kadar eğitim sistemlerinin dönüşümünü de şekillendirdiğini belirtti.

Mevcut mesleklerin hangi şekillerde dönüştüğünü sorgulamak, geleceğin mesleklerini ve becerilerini bugünden değerlendirmek zorunda olduklarını kaydeden Öner, eğitimin bireye ne kazandırdığı sorusunun yalnızca niceliksel değil niteliksel uyum açısından da ele alınması gerektiğini belirterek, "Çözümü sadece eğitim programlarında arayamayız. Bu, kamuda birden çok aktörün ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

İTÜ Rektör Yardımcısı Ataoğlu, üniversite eğitiminin doğrudan bir meslek eğitimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Ataoğlu, üniversiteden mezun olanların mutlaka eğitim aldığı mesleği icra etmesi gerekmediğine dikkati çekerek, "Çok düşük ücretlerle mühendislik yapmayı tercih eden bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz diploma verirken bir unvan da veriyoruz. Ama mühendislik okumak ayrı, mühendis olmak ayrı." değerlendirmesinde bulundu.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Gençoğlu ise yapay zeka çağında bilgiye erişimin kolaylaştığını belirterek, eğitimin bugünün mesleklerine insan yetiştirmekten çok daha kapsamlı bir amaç taşıdığını, meselenin daha yüksek notlar değil, daha güçlü bir muhakeme becerisi olduğunu kaydetti.