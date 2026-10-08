İlker Mızrap'ın son sinyali Amasra'nın kuzeybatısında tespit edildi, arama sürüyor - Son Dakika
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İlker Mızrap'ın son sinyali Amasra'nın kuzeybatısında tespit edildi, arama sürüyor

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İlker Mızrap\'ın son sinyali Amasra\'nın kuzeybatısında tespit edildi, arama sürüyor
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Amasra'da 6 Ekim'de balık tutmak için denize açılan İlker Mızrap'tan haber alınamıyor. Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma, Zonguldak-Filyos ile Kastamonu-Cide arasında 65 personelle arama yapıyor; Mızrap'ın telefonunun son sinyali Amasra'nın kuzeybatısında tespit edildi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde balık tutmak için denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan İlker Mızrap'ı (43) arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Amasra'da 6 Ekim'de 4,5 metre uzunluğundaki teknesiyle denize açılan İlker Mızrap'tan bir daha haber alamayan ailesi, akşam saatlerinde kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Mızrap'ı bulmak için Zonguldak- Filyos ile Kastamonu-Cide arasında arama çalışması başlattı. Evli ve 2 çocuk babası Mızrap için Samsun'dan gelen Sahil Güvenlik helikopteri de deniz üzerinde arama çalışması yapıyor.

TELEFONUN SON SİNYALİ AMASRA'NIN KUZEYBATISINDA TESPİT EDİLDİ

İlker Mızrap'ın eşine telefonuyla, "Balık tuttum, geliyorum" mesajını göndermesinin ardından saat 19.00'dan sonra telefonuna ulaşılamadı. Telefonda alınan son sinyalin, Amasra'nın kuzeybatısında geniş bir deniz alanında tespit edildiği öğrenildi. Ekipler, karadan 20 mile kadar açılarak arama çalışması yürütüyor.

65 PERSONELLE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Mızrap'ın bulunması için karadan ve denizden yürütülen çalışmalara bölgedeki balıkçılar da ağ atarak destek veriyor. AFAD ve jandarma ekipleri, Amasra-Kurucaşile sahili boyunca karadan ve havadan dronlarla arama yapıyor. Sahil Güvenlik ekipleri ise 4 bot, 6 dalış ekibi, 1 helikopter ve dronla çalışmalara destek veriyor. Deniz polisi botunun da katıldığı arama çalışmaları 2'nci gününde sürüyor.

Kaynak: DHA
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