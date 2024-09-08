Okul Maliyetleri 6 Yılda %738 Arttı - Son Dakika
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Okul Maliyetleri 6 Yılda %738 Arttı

Okul Maliyetleri 6 Yılda %738 Arttı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018 yılından bu yana ilkokul öğrencilerinin yıllık okul maliyetlerinin yüzde 738 oranında arttığını belirtti. Bu durum aileleri ekonomik olarak zor durumda bırakırken, ihtiyaçları karşılanmayan öğrencilerin eğitimlerinden geri kaldığına dikkat çekti.

08.09.2024 14:54
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(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018 yılından bu yana ilkokul öğrencisinin yıllık okul maliyetinin 6 bin 691 liradan 56 bin 84 liraya çıkarak yüzde 738 oranında arttığını belirterek "Bu artış aileleri ekonomik olara darboğaza sürüklerken psikolojik olarak da yıpratıyor. İhtiyaçları karşılanmayan evlatlarımız ise eğitimlerinden geri kalıyor" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018 yılından bu yana ilkokul öğrencilerinin yıllık okul maliyetlerinin ne kadar arttığını hesapladı. Akay'ın ilkokula giden bir öğrencinin 2018 ve 2024 yılları arasındaki okul maliyeti hesaplamasına göre; bir ilkokul öğrencisinin yıllık okul maliyeti 6 bin 691 liradan 56 bin 84 liraya çıkarak yüzde 738 oranında arttı. Akay hesaplamasında, kırtasiye, giyim, beslenme ve ulaşım kalemlerine yer verdi.

Akay'ın okul maliyetlerindeki artışa ilişkin açıklaması şöyle:

"Bir öğrencinin 25 maddelik temel kırtasiye alışverişi 2018 yılında 139 lira 15 kuruş tutarken bu rakam bugün bin 653 lira 50 kuruş tutuyor. Bu malzemeler ise 6 yılda yüzde 1088 oranında artış göstermiş. Yine bir öğrencinin en temel giyim kuşam masrafı 2018 yılında 267 lira 70 kuruş tutarken bu rakam bugün 3 bin 380 lira tutuyor. Bu ürünler de 6 yılda yüzde 1163 oranında artmış. Bir öğrenciyi doyurmayacak olan küçük bir beslenme menüsü ise 2 bin 10 liradan 10 bin 380 liraya çıkarak 6 yılda yüzde 416 oranında arttı. Bir öğrencinin yıllık servis ücretindeki artış ise rekor seviyelere dayanmış durumda. Öğrencilerin servis maliyeti altı yılda yüzde 851 oranında artmış durumda. Bu temel harcamaları hesapladığımızda bir öğrencinin ailesine maliyetinin altı yılda toplam yüzde 738 oranında arttığını tespit ettik.

"AKP iktidarı, 7 yaşındaki öğrenciye de 70 yaşındaki emekliye de sefaleti layık görüyor"

AKP iktidarı yüzünden 7'den 70'e bütün vatandaşların mağduriyet yaşadığının altını çizen Akay, "Bir öğrencinin 4 temel ihtiyacından oluşan yıllık maliyet tablosundaki artış ailelerin cebinde deliği daha da genişletti. 2018 yılında 6 bin 691 lira olan bir öğrencinin yıllık okul maliyeti yüzde 738 oranında artarak 56 bin 84 liraya çıkmış durumda. Bu artış aileleri ekonomik olara darboğaza sürüklerken psikolojik olarak da yıpratıyor. İhtiyaçları karşılanmayan evlatlarımız ise eğitimlerinden geri kalıyor. Her alanda büyük bir enkaz yaratan AKP iktidarı 7'den 70'e tüm kesimleri mağdur ediyor. 7 yaşındaki evladımıza da 70 yaşındaki emekli büyüklerimize de sefaleti layık gördüğünü attığı her adımda net bir şekilde gösteriyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Okul Maliyetleri 6 Yılda %738 Arttı - Son Dakika

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