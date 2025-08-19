ILO Türkiye Direktörü'nden Vali Erol'a Ziyaret - Son Dakika
ILO Türkiye Direktörü'nden Vali Erol'a Ziyaret

ILO Türkiye Direktörü\'nden Vali Erol\'a Ziyaret
19.08.2025 16:19
Yasser Hassan, çocuk işçiliğini önleme projeleri hakkında Vali Erol'la görüşmek üzere Ordu'da.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan, Vali Muammer Erol'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol, Hassan başkanlığındaki heyetle makamında bir araya geldi.

Dünyada çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmaları yürüten heyeti Ordu'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erol, "İnşallah burada faydalı bir çalışma programı gerçekleştirirsiniz. Ben her zaman şunu ifade ediyorum, daha iyi, iyinin düşmanıdır. Eksiklerimiz varsa onları da gidererek hep daha iyiye ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Sizlerin bu konudaki çabasını, gayretini, emeğini takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hassan ise projelere verdikleri destek dolayısıyla Vali Erol'a teşekkür etti.

Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik projenin paydaşları ile Ordu'ya geldiklerini anlatan Hassan, şunları kaydetti:

"Proje paydaşlarımızla birlikte Ordu'da 12 yıldır çok başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Bu proje sayesinde mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları iş ortamından uzak tutuldu. Türkiye'nin çocuk işçiliğinin önlenmesi konusundaki çalışmaları ve politikaları takdire şayan. Ordu'da da bunun rol model uygulamasını görüyoruz. Bizim ana hedefimiz, yerel seviyede farkındalığın artırılmasıdır. Bu çerçevede çok başarılı çalışmalar yapıldı ve yapılıyor."???????

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının konakladığı Saraycık ve Kırlı mahallelerindeki geçici konaklama merkezlerini ziyaret etti.

Akran eğitimi verilen çocuklara yönelik sinevizyon gösterisi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde de farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

