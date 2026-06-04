İlyas Salman İbb Davası'nı İzledi - Son Dakika
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İlyas Salman İbb Davası'nı İzledi

04.06.2026 15:57  Güncelleme: 16:44
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Sanatçı İlyas Salman, İBB Davası duruşmasında Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına destek vererek, yargılananların Cumhuriyet'i yıkmaya çalışan şeriatçılara karşı duranlar olduğunu söyledi. Salman, inanç düşmanı algısını reddederek, Allah'ı ticaret malı gibi kullananlara karşı olduğunu ifade etti.

(İSTANBUL) - Sanatçı İlyas Salman, Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının yargılanma süreçlerine tepki göstererek, bu davada yargılananların, Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyeti yıkmaya çalışan şeriatçılara karşı duranlar olduğunu söyledi. Salman, "Sevgili Ekrem İmamoğlu, 55 yaşına geldin. Sen 8 milyar yaşındasın, çünkü dünyadaki bütün dertleri kendine dert edinmişsin" dedi.

Sinema sanatçısı İlyas Salman, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmasını izledi.

Duruşmaya verilen arada gazetecilere açıklama yapan Salman, "Şimdi konuşursam, 'Bu da hapishaneye girecek, bunu da atacaklar' diyecekler. Ben içeride söyledim, yargılanan sadece Ekrem İmamoğlu değil ya da diğer belediye başkanları değil ya da düşünen, üreten ve paylaşan insanlar değil. Yargılanan, 1919 yılında savaşa başlayıp, Alevi demeden, Sünni demeden, Kürt demeden, Türk demeden, Laz, Çerkez, Abaza, Ermeni, Rum demeden Türkiye'yi kurtaran, isteseydi Osmanlı'yı devam ettirip Devlet-i Aliyye Osmaniyye olabilirdi diyeceğimiz, isteseydi hilafeti devam ettirip Orta Doğu'nun dini lideri olurdu diyeceğimiz Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyeti yıkmaya çalışan şeriatçılara karşıyım, onun yargılamalarını görüyoruz açıkçası" diye konuştu.

"ALLAH'I TİCARET MALI GİBİ KULLANANLARA KARŞIYIM"

Kendisine yönelik "inanç düşmanı" algısı yaratılmak istendiğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını dile getiren Salman, inançlı kesimlere saygı duyduğunu belirterek, "Ben şunu söylüyorum, bütün inananlara söylüyorum, beni inanç düşmanı olarak göstermeye çalışıyorlar. Hayır. Ben Tanrı'yla kendisi arasında namusluca bir bağ kurmuş hiçbir inanana, hiçbir mütedeyyine kesinlikle karşı çıkmadım, önünde saygıyla eğiliyorum. Ama Allah'ı ticaret malı gibi kullanıp iktidarda kalmaya çalışanlara da karşıyım" ifadelerini kullandı.

Şair Ahmed Arif'in "Akşam Erken İner Mahpushaneye" şiirini okuyan Salman, "Bütün halkımı seviyorum. Haklı olan halkımı seviyorum. Haklı olan halkımızın layık olanlarını seviyorum, bir de laik olanlarını seviyorum. Hepinizin ellerinden öpüyorum, el yaştan dolayı değil, işten dolayı öpülür" dedi.

"YAŞAMADAN YAŞLANANLARA ACI"

Salman, geçenlerde Bahriye Caddesi'nde yürüdüğü sırada karşıdan bir vatandaşın kendisine, "Anacığım, bizim İlyas yaşlanmış" diye bağırdığını, bunun üzerine kendisinin de "Anacığım, 'Sizin İlyas yaşadı da yaşlandı. Acıyacaksan eğer, yaşamadan yaşlananlara acı" dediğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu'na da seslenen İlyas Salman, "Sevgili Ekrem İmamoğlu, 55 yaşına geldin. Sen 8 milyar yaşındasın, çünkü dünyadaki bütün dertleri kendine dert edinmişsin. Bana da soruyorlar, diyorlar ki: 'Bir sanatçı ne düşünür? Sanat nedir senin için?' Ben bazı yandaş sanatçıların milyonlar kazanarak araba koleksiyonları, villa koleksiyonları yaptıklarını biliyorum. Beni de yandaş yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama ben satsaydım onurumu, milyar dolarım olurdu ama onurum olmazdı, çünkü onurun fiyatı yoktur. Fiyatı olan bu sanatçıları lanetliyorum, onların da burada olmalarını bekliyordum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İlyas Salman İbb Davası'nı İzledi - Son Dakika

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