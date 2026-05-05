İmam Hatip Öğrencilerinden Gazze\'ye Sumud Desteği

05.05.2026 20:38
Bursa'da imam hatip ortaokulu öğrencileri ile Grup Yürüyüş, İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için konser verdi.

Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) öncülüğünde 230 ortaokul öğrencisinden oluşan koro ve müzik grubu "Grup Yürüyüş" üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaokul bölümü ve Şehit Murat Alkan İmam Hatip Ortaokulunun kız öğrencilerinden oluşan koro, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılan ve Gazze ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını amaçlarken, İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu"na "ses" oldu.

"Sumudumuz Gazze'yle" konserine hazırlanan öğrenciler, profesyonel müzik grubuyla sahneye çıkmanın heyecanını yaşadı.

Bu arada, konser günü BUÜ'de kurulan hayır çarşısından elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmeni Aydın Saatçıoğlu, dayanışmaya ve merhamete ülke olarak çok ihtiyacın olduğu bugünlerde el ele vererek birçok şeyi başarabileceklerini göstermek istediklerini belirterek, "Ateşkes yalanlarının sürdüğü ama hiçbir ilerlemenin olmadığı ve işgalin sınırlarca devam ettiği bugünlerde sanatımızla tüm sesi kısılanların bir kez daha sesi olmaya niyet ettik." dedi.

Şehit Murat Alkan İmam Hatip Ortaokulu müzik öğretmeni Bahar Şahin ise filoya destek için verecekleri konserin çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek, "Sumud'un, yani umudun yanında olacağız. Orkestramızda beraber seslendirdiğimiz 11 eserimiz var. Eserler, Grup Yürüyüş'ün direnişi anlatan eserleri. Direnişi bizlere aslında duygusal olarak yansıtan eserler olduğu için çocuklarımızla birlikte eşlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Korodaki çocuklardan Ayşe Arslan da Gazze'de 900 günden fazla süredir soykırım yapıldığını dile getirerek, "7 Ekim sonrası yaşanan infial, tepkiler ve duyarlılık, diri tutmamız gereken en önemli şey. Niyetimiz Sumud vesilesiyle uyuyanları uyandırmak, unutanlara hatırlatmak, gözümüzün önünde her gün yaşananları yeniden bir şuur ve idrakle yorumlamak." diye konuştu.

Kaynak: AA

