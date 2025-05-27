İmam Hatip Spor Oyunları'nda 1.3 Milyon Lira Ödül - Son Dakika
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İmam Hatip Spor Oyunları'nda 1.3 Milyon Lira Ödül

İmam Hatip Spor Oyunları\'nda 1.3 Milyon Lira Ödül
27.05.2025 15:39
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Öncü Spor Kulübü, İmam Hatip Spor Oyunları'nda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödül verdi.

Öncü Spor Kulübü tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunlarında dereceye giren 564 öğrenci ile 123 öğretmene toplam 1 milyon 300 bin lira ödül verildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları Ödül Töreni Bakırköy'deki Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara, spor camiasından isimler ve imam hatip okullarında eğitim gören sporcular katıldı.

Törende konuşan Vali Gül, "Spor Şehri İstanbul Projesi" kapsamında her öğrencinin spor yapmasını amaçladıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 2 bin 700 spor kulübüne ulaştık. 12 binlerde olan lisanslı sporcu sayımız 800 binlere yaklaştı. Hedefimiz 1 milyon sporcuya ulaşmaktır." dedi.

İmam Hatip Spor Oyunlarının 15 yıldır yapıldığını ve bir şeyi sürdürülebilir kılmanın çok önemli olduğunu ifade eden Gül, "Cumhurbaşkanı'mız valilerimizle her toplantısında gençlerimizi bizlere emanet ediyor. Dolayısıyla gençlerimize yönelik her faaliyetin içinde olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Muhittin Özbay da göreve başladığı ilk günden beri ayakları üzerinde duran, her türlü hedefe kararlılıkla yürüyen, sporla iç içe olan gençler yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, "İstiyoruz ki sporla yetişen imam hatipliler, ilahiyatlılar, hafızlar, bilim adamları olsun. Dünyanın beşten büyük olduğunu korkusuzca haykıran cumhurbaşkanı olsun. Çocuklar ölürken sessiz kalınmayacağını haykıran nesiller yetişsin. Yaradan'ı, yaratılanı bilen nesiller yetişsin." ifadelerini kullandı.

"İmam Hatip Spor Oyunları Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, dimdik duruşuyla barışı, kardeşliği, adaleti ve merhameti ayağa kaldıracak nitelikli genç sporcuların olduğunu vurgulayarak, sporla yoğrulan çift kanatlı gençlerin dünyayı ve ukbayı kuşatacak isimler olduklarını kaydetti.

Ceylan, "Bizler belki maçımızı kaybedeceğiz, gol kaçıracağız ama bir vakit namazını kaçırmayan, duruşu ve istikametini kaybetmeyen gençler olarak her zaman var olacağız. Bazen üzüldünüz, bazen gözyaşı döktünüz ama günün sonunda kocaman bir mutluluk tablosu çizdiniz." şeklinde konuştu.

Hüseyin Kara, azmin, çabanın, sabrın ve kardeşliğin ödüllendirildiği bir buluşmada olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Artık, İmam Hatip Spor Oyunlarını ülke geneline yayarak İmam Hatip Spor Oyunları Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Bugün Türkiye'deki her 8 öğrenciden biri imam hatipli. O halde yarın olimpiyatlarda yarışan her 8 sporcudan biri de imam hatipli olmalı. Bu inanç, bu çalışkanlık, bu birlik ruhu bizde var. Eğer bu inancı diri tutarsak, eğer bu kardeşliği korursak sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir gençlik yetiştirebiliriz. Yeni Türkiye Yüzyılı'nı, yarınları birlikte inşa edebiliriz."

Konuşmaların ardından İstanbul'daki 350 imam hatip lisesinden atletizm, tekvando, badminton, masa tenisi, basketbol, geleneksel Türk okçuluğu, ayak tenisi, futsal, voleybol, bilek güreşi ve güreş branşında yarışarak dereceye giren 564 öğrenci ile 123 öğretmene, toplam 1 milyon 300 bin lira ödül verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Davut Gül, istanbul, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Hatip Spor Oyunları'nda 1.3 Milyon Lira Ödül - Son Dakika

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