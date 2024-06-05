İmam Hatip Spor Oyunları Ödül Töreni Gerçekleştirildi

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Öncü Spor Kulübü tarafından 2005 yılından beri gerçekleştirilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'nın ödül töreni yapıldı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona; İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay katıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle ve Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, İstanbul'daki 350 imam hatip lisesinden 4 bin 500 öğrenci 10 branşta mücadele etti.

Organizasyonun ödül töreni, basketbol gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Etkinlikte saha içi koltukları, Filistinli çocukları temsilen boş bırakıldı ve üzerlerine Filistin bayrağı konuldu.

Burada açıklamada bulunan Davut Gül, 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Organizasyon için ÖNDER ve Öncü Kulübüne teşekkür eden Gül, şöyle konuştu:

"Bu yarışmaların kaybedeni yok. Katılan herkes mutlaka kazanıyor. Önemli olan müsabaka keyfini tatmak. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimizi bize emanet etti. Lisanslı sporcu sayımızda hedefimiz 1 milyon. O hedefe doğru emin adımlarla gidiyoruz. Sadece lisans çıkarmak yeterli değil. İhtiyaçları olan her malzemeyi temin edip okullara veriyoruz."

Bilal Erdoğan: "Sporda lisanslaşmanın önemine inanıyoruz"

Bilal Erdoğan, son yıllarda lisanslı sporcu sayısında çok ciddi artışlar yaşadıklarını ve sporda lisanslaşmanın önemine inandıklarını söyledi.

Ödül töreninin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Bizler Türkiye'de sporda lisanslaşmanın önemine inanıyoruz. Lisanslı sporcu sayısında çok ciddi artışlar elde ettik. Türkiye'de ilk defa okçulukta Mete Gazoz ile olimpiyatlarda altın madalya aldık. Bu sene ise şu anda 4 kotayı garantiledik belki 2 kişi daha gidebilir. 6 sporcumuz Paris'te madalya mücadelesi verebilir. Türkiye, okçulukta dünyanın zirvesine oynuyor. Başka branşlarda da benzer başarıları izliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Mücadelelere katılan tüm öğrencileri tebrik eden Erdoğan, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımızın İstanbul İmam Hatip'te öğrenci olduğu yıllarda kendisinin hem atletizm hem voleybol hem de futbol takımlarında oynadığını biliyoruz. İmam hatiplerdeki sportif başarı geleneğinin devam etmesi için yapılan çalışmaları destekliyoruz. İmam hatip okullarımızda lisanslı sporcu sayısı arttıkça uluslararası müsabakalarda, olimpiyatlarda madalya alan imam hatipli sporcuları da görmeye başlayacağımıza inanıyorum. Bunun için İstanbul'daki okullar arası müsabakalarda başarılı olan kardeşlerimizi tebrik ediyorum."

Abdullah Ceylan ise "Yılı geride bıraktık sezonu kapatıyoruz. Herkes yıl boyunca çok yoruldu. Bir yandan derslerinizle uğraştınız, bir yandan salonlarda ter döktünüz. Hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Murat Mücahit Yentür de"Ön sıralar Filistinli çocuklara ayrılmış. Çok duygulu ve anlamlı. Eğitim öğretim yılımızı kapatıyoruz ama Filistinli, Gazzeli çocuklarımız maalesef karnelerini alamayacak. Burada başarılara imza atan öğrencilerimiz inanıyorum ki başarılarını Gazzeli çocuklar için kaldıracak. Biz dünyada şefkatin temsilcisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhittin Özbay ise şunları kaydetti:

" Türkiye Yüzyılı'nın en büyük neferi, en kuvvetli geleceği sevgili gençler. Arkadan bakınca ön sıralar gözükmüyor ama buradan bakınca kayıplarımızı görebiliyoruz. Sporcu Cumhurbaşkanımız, sporcu Bakanımız ve sporu çok seven bir Valimiz var. Sporu mahallelere kadar yaymamak bu durumda imkansız bir şey."

Enes Eminoğlu da "Bakanlık olarak her daim gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sanatta, sporda, tüm alanlarda Türk gençliğinin çok daha güzel başarılara imza atması için her zaman gençlerin yanındayız. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olması için canla başla 81 ilde gençlerimize tüm hizmetleri sunma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ödül 550 bin lira

Yapılan yarışmalar sonucunda öğrenciler ve öğretmenlere toplam 550 bin lira ödül verildi.

Törende sporculara madalyaları ve kupaları ile ödül kartları da takdim edildi. 700 öğrenci ve birincilerin öğretmenlerinden oluşan 150 öğretmen, ödüllerin sahibi oldu.