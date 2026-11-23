İmam hatip okullarının fikir babası Celalettin Ökten, vefatının 65. yılında imam hatipli gençler tarafından kabri başında anıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, imam hatip okullarının kurulmasında büyük emeği olan ve İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ilk Müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in vefatının 65. yıl dönümü dolayısıyla, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği (İSTİMDER) tarafından düzenlenen anma programında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, "Celalettin Hoca'yı tanımak, anlamak ve başarabilirsek yaşamak lazım. O, şark ile garbın kültürünü ilimle, irfanla ve nezaketle işleyerek nesiller ihya olsun diye emek vermiş bir gönül insanıdır." dedi.

Ökten'in yetiştirdiği öğrencilerden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Süslü, "Onun güvendiği öğrencilerden biri bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın da sizler olacaksınız." diye konuştu.

Süslü, gençlerin Ökten'in kabrini ziyaret ederek, onun hatırasını yaşatmasının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

"Biz onun açtığı yolda bugün ona şahitlik edenleriz"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı ve ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı, Celalettin Ökten'in imkansızlıklara rağmen yeni bir yol açan, nesillere rehberlik eden önemli isimlerden biri olduğunu belirtti.

Tarihte iz bırakan bu isimleri birer kandil olarak nitelendiren Yapıcı, "Bazı isimler yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın hayatına ışık olur, rehber olur. Bu isimlerden biri de merhum Celalettin Ökten Hoca'mızdır." dedi.

Yapıcı, imam hatip neslinin, Ökten ve onunla birlikte mücadele eden isimsiz kahramanların emanetini taşıdığını vurgulayarak, "Biz onun açtığı yolda bugün ona şahitlik edenleriz. Bize bir emanet tevdi edildi, Celal Hocaların ve ismi bilinmeyen kahramanların emanetini biz üstlendik. Bu emanetin şuurunda olan bir gençlik bugün Celal Hoca'nın kabrinde bir araya geldi. Ona Fatihalar, Yasinler okudu. Bu vefayı gösteren imam hatip nesline şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İSTİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu üyesi Habip Bozkurt ise Celalettin Ökten'in yalnızca bir okulun değil, büyük bir camianın ve hareketin temellerini atan fikir ve dava insanı olduğunu söyledi.

Ökten'in mirasının geçmişe ait bir hatıradan ibaret olmadığını vurgulayan Bozkurt, "Biz bugün burada bir mazinin hatırasını değil, bir geleceğin istikametini konuşuyoruz. Celal Hoca'nın tabiriyle imam hatip okulları bir bina değildir, bir müfredat değildir, bir tabela değildir. İmam hatip okulları, onun yüreğinden süzülen bir hayalin ete kemiğe bürünmüş halidir." değerlendirmesinde bulundu.

Anma programına, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, ÖNDER Genel Sekreteri Arif Muştu, Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı (FEBVA) Başkanı Mehmet Kamil Berse ile imam hatip okullarının müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.