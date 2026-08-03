İmam Hatipliler Bir Araya Geldi

Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği (VİHDER) tarafından düzenlenen geleneksel pilav günü programında İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi.

İmam Hatip Lisesinin mezunlarından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Osmanlı Camisi İmam Hatibi Abdullah Karacan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını gerçekleştiren VİHDER Başkanı Ahmet Korkmaz, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Gül, ortak değerlere sahip çıkmanın ve dayanışmayı güçlendirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Program, katılımcılara pilav ikramı yapılmasının ardından sona erdi.