İmam Hatipliler Mezunları Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmam Hatipliler Mezunları Buluşması

İmam Hatipliler Mezunları Buluşması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezunlar, birlik ve beraberlik mesajlarıyla bir araya geldi; etkinlik geleneksel olarak büyüyor.

Samsun İmam Hatipliler Mezunları ve Mensupları Derneği (SAMİMDER) tarafından düzenlenen Geleneksel Mezunlar Buluşması, İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İmam hatip mezunlarını ve mensuplarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen programa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Mehmet Karaman, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, eğitimciler ve çok sayıda mezun katıldı.

Program süresince birlik, beraberlik ve vefa mesajları ön plana çıkarken, farklı dönemlerden mezunlar bir araya gelerek eski hatıralarını tazeleme ve camianın güçlü dayanışmasını yeniden yaşama imkanı buldu.

SAMİMDER Başkanı Muhammet Enes Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen mezunlar buluşmasının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade etti.

Aydın, "İmam hatipler ortak değerler etrafında kenetlenmiş büyük bir ailedir. Bu birlik ve beraberliği yaşatmak, mezunlarımız arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve genç nesillerimize güçlü bir miras bırakmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Program, katılımcılara sunulan ikramların ardından çekilen toplu hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Hatipliler Mezunları Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış 3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış
Arda Güler’den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 13:52:21. #7.12#
SON DAKİKA: İmam Hatipliler Mezunları Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.