İmam Mücahit Ak, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

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SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü imam Mücahit Ak (25), son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan Aziz G. (63), tutuklandı.

Kaza, dün Ayvacık ilçesi Çamalan mevkisinde Çarşamba-Ayvacık kara yolunda meydana geldi. Karaağaç Mahalle Camisi'nde imam olduğu öğrenilen Mücahit Ak'ın kullandığı 55 AFA 750 plakalı motosiklet, cadde üzerinden kavşağa girmek isteyen Aziz G.'nin (63) kullandığı 55 AIN 547 plakalı hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü Ak, metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ak, kurtarılamadı. Mücahit Ak, bugün öğle vakti Ayvacık ilçesi Ardıç Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ardıç Aile Kabristanlığı'na defnedildi. Diğer yandan gözaltına alınan Aziz G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.