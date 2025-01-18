İmam Mücahit Ak, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmam Mücahit Ak, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

İmam Mücahit Ak, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında imam Mücahit Ak, kullandığı motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

18.01.2025 16:28  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü imam Mücahit Ak (25), son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan Aziz G. (63), tutuklandı.

Kaza, dün Ayvacık ilçesi Çamalan mevkisinde Çarşamba-Ayvacık kara yolunda meydana geldi. Karaağaç Mahalle Camisi'nde imam olduğu öğrenilen Mücahit Ak'ın kullandığı 55 AFA 750 plakalı motosiklet, cadde üzerinden kavşağa girmek isteyen Aziz G.'nin (63) kullandığı 55 AIN 547 plakalı hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü Ak, metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ak, kurtarılamadı. Mücahit Ak, bugün öğle vakti Ayvacık ilçesi Ardıç Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ardıç Aile Kabristanlığı'na defnedildi. Diğer yandan gözaltına alınan Aziz G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Çarşamba, Mahkeme, 3-sayfa, trafik, Samsun, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Mücahit Ak, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:08:26. #1.11#
SON DAKİKA: İmam Mücahit Ak, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.