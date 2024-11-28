İmam nikahlı kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İmam nikahlı kadını öldüren zanlı tutuklandı

İmam nikahlı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da A.P., imam nikahlı kadını silahla öldürdü, tutuklandı. 4 çocuk devlet korumasında.

28.11.2024 20:17
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Güzeloba Mahallesi'nde H.A'yı (39) evlerinde öldürdükten sonra polise teslim olan A.P'nin (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uncalı Semt Polikliniği'ndeki sağlık kontrolünün ardından zanlı adliyeye getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan zanlı, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüpheli A.P'nin ilk ifadesinde, "Eşim işe başladıktan sonra evden çok uzaklaştı. Bana kötü davranmaya başladı. Hakaretler etmeye başladı. Ben de hayatında başkası olduğunu düşündüm. Eve çiçek falan gelmişti. Sürekli tartışıyorduk, bu yüzden öldürdüm." dediği öğrenildi.

Kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Kadının yakınları, cenazenin teslimi sırasında gözyaşı döktü.

H.A'nın cenazesinin Adana'da toprağa verileceği, 6 çocuğundan 4'ünün devlet koruması altına alındığı belirtildi.

Olay

2238 Sokak'taki bir apartman dairesinde ikamet eden A.P. ile H.A. arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine A.P, çocuklar okuldayken H.A'yı evde silahla öldürerek polis merkezine teslim olmuştu.

Öldürülen kadının, A.P. ile 12 yıllık birlikteliğinden 3 çocuğunun olduğu, önceki evliliğinden de 3 çocuğunun bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Politika, antalya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çocuk, Adana, Suç, Son Dakika

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