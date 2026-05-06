İmamoğlu Adaylığına YSK Engeli!

(ANKARA) - CHP'li Ali Mahir Başarır, "YSK Başkanlığı'na atanan Serdar Mutta'nın doktora diplomasına ilişkin denklik tartışması bulunduğunu" öne sürdü ve "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'tan geçişle aldığı diplomasının iptal ederek adaylığının önüne set çekmek için kullanacak olanlar, YSK'nın başına diploması tartışmalı bir ismi seçti" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YSK Başkanı olarak atanan Serdar Mutta'nın diplomasının "tartışmalı" olduğunu savundu.

Başarır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'tan geçişle aldığı diplomasının iptal ederek adaylığının önüne set çekmek için kullanacak olanlar, YSK'nın başına diploması tartışmalı bir ismi seçti. YSK üyelerinden Serdar Mutta, artık başkanlık koltuğunda oturacak."

Diploması niye tartışmalı? Mutta, doktora eğitimini Kıbrıs'tan almış. YÖK'ün yurtdışı doktora denklik yönetmeliğinde, eğitimi süresince başvuru sahibinin en az 200 gün ilgili ülkede bulunması şartı yer alıyor.

YSK'nın resmi sitesindeki özgeçmişine bakılınca Mutta'nın 1995'ten bu yana kesintisiz görev yaptığı görülüyor. ya Mutta'ya iltimas geçildi ya da Mutta aynı anda iki ülkede olabilen bir sihirbaz! Hangisi olursa olsun, yarın İmamoğlu'nun adaylık başvurusu önüne geldiğinde 'diploma iptali' gerekçesine sığınan bir kararda Serdar Mutta'ya nasıl itimat edilecek?"