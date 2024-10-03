İmamoğlu, \'Ahmak Davası\' için Mahkemeye Üçüncü Dilekçesini Verdi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında siyasi yasak istenen ve kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına katılmak için üçüncü kez dilekçe verdi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bölge Adliyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Davanın hukuki bir dava değil, siyasi bir dava olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Ahmak davası darbe girişimidir" dedi.

İmamoğlu, "Mahkemeye sunduğum talepte olduğu gibi seçilmiş bir yöneticinin görevini yapmaktan ve siyasi faaliyette bulunmaktan yasaklanmasının evrensel hukuk ölçüleri ve kamu vicdanı karşısında meşru olabilmesinin temel şartlarından birinin, söz konusu yöneticiye kendini bizzat savunma hakkı tanınması olduğunu düşündüğüm için bu talebimi az evvel üçüncü kez mahkemeye iletmiş bulunuyorum" dedi.

(SÜRECEK)