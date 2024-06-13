İmamoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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İmamoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'nu tebrik etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, her insanın diyalog kurarak daha doğru kararlar alabileceğini belirtti.

13.06.2024 10:41
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Seçimle göreve gelen herkesin kamu hizmeti yaptığını belirten İmamoğlu, "Her insan diyalog kurdukça, müzakere ettikçe, daha mantıklı, daha doğru kararlar alabiliyor. O bakımdan ben, bu beş yılın İstanbul'da müzakeresi bol, diyaloğu bol, ortak akıl sürecinin arandığı bir dönem olmasını arzu ediyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nu makamında ziyaret ederek seçilmesinden dolayı tebrik etti. "Mustafa Başkanımıza, Arnavutköy'deki bu yeni görevinde ve hizmet döneminde başarılar dilerim" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Her zaman devam etmesini dilediğimiz bir diyalog"

"Seçimden yaklaşık 4 hafta sonra başladığımız, 39 ilçeyle öncü çalışma ziyaretlerimizin sonuncusunu yapıyoruz. 39 ilçemizi, bugün itibarıyla Arnavutköy'de bitirmiş olacağız.  Yaptığımız bu bütüncül çalışma, aslında hem İstanbul sürecinde ilk kez hem de belki yerel yönetim döneminde ilk defa ilçeleri tek tek yerinde gezerek, onların gözünden ihtiyaçlarını dinleyerek, beş yıllık stratejik planımızı oluşturma çabası böylelikle ilk aşamasını geçmiş oldu. Bu tabii bizim her zaman devam etmesini dilediğimiz bir diyalog. Bunu hem dönem dönem topluca yapmayı düşünüyoruz hem de kimi zamanlarda ilçe ilçe, karşılıklı diyalog halinde devam ettirme arzusundayız.

"Her belediye başkanına üstün başarı diliğimiz içtendir, samimidir"

Seçim bittikten sonra hizmetin yolu tek aslında, birbirinden farklı değil. Kamusal anlamda görevlerimiz var. Bu bir kamu görevi. Seçilen her arkadaşımızın elbette bağlı bulunduğu bir siyasi partisi var, siyasi görüşü var. Siyasi partisine de mahcup olmamak, aslında vatandaşa mahcup olmamak demek. Vatandaşın içinde de herkese oy veren, herkese oy vermeyen insanların karma hali var. Dolayısıyla mesele çok da karmaşık değil, mesele çok basit. Her insan diyalog kurdukça, müzakere ettikçe, daha mantıklı, daha doğru kararlar alabiliyor. O bakımdan ben, bu beş yılın İstanbul'da müzakeresi bol, diyaloğu bol, ortak akıl sürecinin arandığı bir dönem olmasını arzu ediyorum. Bu dileğimi hemen hemen her ilçede dile getirdim. Her ilçenin çok başarılı olması, aslında İstanbul'un iyi bir dönem yaşaması anlamına geliyor. O bakımdan siyasi partisi ne olursa olsun, her belediye başkanına üstün başarı dileğimiz içtendir, samimidir.

"Siyaset başarıyı daha yukarıya taşıma yarışı oldukça…"

Siyaset, başarılar üzerinden daha başarılı elde etmek, başarıyı daha yukarıya taşıma yarışı oldukça, daha kaliteli bir ortamı ülkemize sağlar. Bu anlamda ben, Arnavutköy'ü çok önemsiyorum. Elbette hem yeni havalimanı ve yakın çevresindeki bir kısım tartışmalı konular, kendi içindeki gelişmeler, şehrin bütünlüğü açısından mevcut konumdaki önemi, bizim çok yönlü olarak Arnavutköy'ü ele almamızı gerektiren aşamaları diyebilirim. Bu bağlamda, bu beş yılın çok başarılı, çok çok daha başarılı geçmesini, hep birlikte iyi işler üretmemizi diliyorum. Yolunuz açık olsun"

Candaroğlu: "İstanbul'u idare etmek çok kutsal bir görev"

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Arnavutköy'ümüze. Öncelikle yeni dönem İstanbul'umuza Arnavutköy'ümüze, velhasıl hepimize hayırlı olsun. Arnavutköy'de, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortaklaşa, senkronize, güzel işler yapacağımızı, buradaki heyecanımızı sizlerle paylaşacağız inşallah. Tabii Mevlam süreci bizlere kolay eylesin, zor eylemesin. Belediyecilikte, yerel yönetimlerde vatandaşlarımızın istekleri belli. İstanbul'umuz, gerçekten çok önemli, kadim bir şehir. Bu anlamda İstanbul'un bir ilçesinde, Arnavutköy'de olmak, burada yerel yönetimleri idare etmek ve İstanbul'u idare etmek, çok kutsal bir görev. Bu süreçte Allah, sizlerin de bizlerin de yolunu açık etsin."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Candaroğlu, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Arnavutköy'ün sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'nu tebrik etti - Son Dakika

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