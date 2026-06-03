İbb Davası'nda 44. Gün... Ekrem İmamoğlu, Doğum Gününü İkinci Kez Cezaevinde Kutluyor - Son Dakika
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İbb Davası'nda 44. Gün... Ekrem İmamoğlu, Doğum Gününü İkinci Kez Cezaevinde Kutluyor

03.06.2026 12:23  Güncelleme: 13:20
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki duruşmada 55. doğum gününü kutladı. Eşi Dilek İmamoğlu 'içerde geçirdiği son doğum günü olsun' dedi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak fenalaştı.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, cezaevinde ikinci doğum gününü geçirdi. İBB davasının 44. gününde duruşma sırasında salona girdiği sırada izleyiciler İmamoğlu'nun 55. yaşını kutladı. Eşi Dilek İmamoğlu, izleyici sırasından "Seni seviyorum sevgilim, iyi ki doğdun" yazısını kaldırdı. İzleyiciler de "İyi ki doğdun" yazılı kağıtları açtı. İmamoğlu, "Fazla uzatmayalım anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar" diye espri yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 68'i tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor.

Davanın 44. gününde, tutuklu sanıklar, alkış ve sloganlar eşliğinde salona getirildi. Salona girmesiyle izleyiciler tarafından doğum günü kutlanan İmamoğlu, "Fazla uzatmayalım anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar" diyerek espri yaptı.

İMAMOĞLU 55 YAŞINDA

55 yaşına giren ve 23 Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan İmamoğlu, ikinci kez doğum gününü Silivri'de geçirdi. Dilek İmamoğlu, izleyici sırasından "Seni Seviyorum Sevgilim İyi ki doğdun" yazısını kaldırdı. İzleyiciler de harflerle "iyi ki doğdun" yazısı açtı. Salonda, İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, Özgür Çelik, Nuri Aslan, Sunay Akın, Cahit Berkay, Nebil Özgentürk de yer aldı.

DİLEK İMAMOĞLU: "İÇERDE GEÇİRDİĞİ SON DOĞUM GÜNÜ OLSUN İNŞALLAH"

Eşi Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü nedeniyle duruşma salonuna pasta da getiren Dilek İmamoğlu, bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde geçirdiği ikinci doğum günü. Neler söylemek istersiniz?" demesi üzerine, "Cezaevinde geçirdiği son doğum günü olsun inşallah, öyle umuyorum" dedi.

KÜLTÜR AŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ERDİNÇ ÇOLAK KÜRSÜDE FENALAŞTI

Mahkeme Heyeti'nin salona gelmesiyle duruşma başladı. Diyabet gibi birçok hastalığı olan olan Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak kürsüye geldi. Çolak, savunmasında, "403 gündür tutukluyum, yaklaşık 2 saat konuşmak için 403 gündür bekliyorum. Kalp damarımın değiştiğini, diyabetimin olduğunu, hipertansiyon hastası olduğumu beton tabutun içinde her gün 16 tane hap içtiğimi biliyordunuz. Beni burada cezalandırırken evlatlarımı da dışarıda cezalandırmayı tercih ettiniz" dedi.

Çolak, savunmasını yaptığı sırada şekerinin düşmesi nedeniyle kürsüde ayakta duramadı. Bayılmak üzere olan Çolak, savunmasına devam edemedi. Jandarmalar yardımıyla sandalyeye oturtulan Çolak'ın avukatı, "Her cezaevi aracında böyle" oluyor dedi.

Mahkeme Başkanı, Erdinç Çolak'ın savunmasının bugün alınmayacağını belirtti. Çolak, sağlık ekipleri ile jandarmaların kollarında salondan çıkarıldı.

Mahkeme Başkanı, diğer tutuklu sanık olan reklamcı/iş insanı Ömür Yılmaz'ın savunmasına geçilmesine karar verdi. Ömür Yılmaz kürsüye gelerek savunmasına başladı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, Doğum Günü, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 44. Gün... Ekrem İmamoğlu, Doğum Gününü İkinci Kez Cezaevinde Kutluyor - Son Dakika

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