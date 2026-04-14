İmamoğlu Davası: 21. Duruşma Devam Ediyor
İmamoğlu Davası: 21. Duruşma Devam Ediyor

14.04.2026 13:28
414 sanığın yargılandığı davanın 21. duruşmasında sanık Esma Bayrak savunma yaptı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 21. duruşması sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, reklamcı tutuklu sanık Esma Bayrak savunma yaptı.

Sanık Bayrak, dijital reklam ajansı sahibi olduğunu, "İstanbul Hanem" uygulamasını ilk kez iddianamede gördüğünü belirterek, "İstanbul Senin" uygulamasının hiçbir teknik aşamasında yer almadığını söyledi.

Yıllar içerisinde doğrudan ya da reklam hizmeti alan ajanslar aracılığıyla dijital reklam danışmanlığı verdiğini anlatan Bayrak, iddianamede "iletişim çadırı" olarak geçen, farklı paydaşların iletişim için koordine olduğu birimde fiziksel olarak bulunduğunu dile getirdi.

Bayrak, "Bulunmam da gerekliydi çünkü sosyal medya dediğiniz zaman reklamcılıkta riskli bir alandır. Reklama çıkarsınız, metinde, logoda bir sıkıntı olsa anında ekran görüntüsü alıp linç yersiniz. Yani böyle riskli bir alandan bahsediyoruz. Bu iletişimlerin yoğun olduğu dönemlerde onay süreçleri çok hızlı ilerlesin, hiçbir sıkıntı yaşanmasın diye orada bulunurdum." ifadelerini kullandı.

İBB ve iştiraklerinin çok sayıda icraatı olduğunu aktaran Bayrak, kesintisiz devam eden süreçlerde ister istemez işinin gereği fiziksel olarak bulunmak zorunda kaldığını belirtti.

Dijital reklamcılık yaptığını, gelişen teknolojiyle oturduğu yerden ekranlara reklam verebilecek teknolojiye sahip olduğunu anlatan Bayrak, "Kültür AŞ'ye kendi yetkinliğime güvenerek gittim, kimsenin referansıyla gitmedim. Ayrıca, Kültür AŞ yabancı olduğum bir kurum değildi çünkü ben etkinlikleriyle ilgili sosyal medya reklamlarında yer almıştım." dedi.

Kendisiyle ilgili örgüt üyeliği suçlamasının iki kişinin soyut beyanları yüzünden dosyaya eklendiğini öne süren sanık Bayrak, el konulan dijital materyallerde bu 12 senelik üretiminin yer aldığını, kendisinin sadece İBB iştiraklerine iş yapan bir ajans olmadığını kaydetti.

İddianameyi okuduğunda neyin suç olup olmadığını ekstra sorgulamaya başladığını dile getiren Bayrak, iddianamede mail gönderilmesinin suç olarak değerlendirildiğini savundu.

Sanık Bayrak'ın savunmasını tamamlamasının ardından duruşmaya ara verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmamoğlu Davası: 21. Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
SON DAKİKA: İmamoğlu Davası: 21. Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
