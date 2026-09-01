İmamoğlu Davasında 73. Duruşma Tamamlandı: 414 Sanıktan Tutuklular Tahliye Taleplerini Dile Getirdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 73. duruşması, bazı tutuklu sanıkların tahliyeye ilişkin taleplerinin alınmasının ardından tamamlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım tutuklu sanıklara ve avukatlarına aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talepleri için söz verildi.

Söz verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan tutuklu sanık Necati Özkan, kimseye emir vermediğini, kimseden de emir almadığını savundu.

Tutukluluğun artık tedbir olmayı çoktan geçtiğini ve bir cezalandırmaya dönüştüğünü öne süren Özkan, "Ben seçimden seçime çalışır, faturasını da CHP'ye keserim, şapkamı alır giderim. 532 gündür tutukluyum. Şirketimi tasfiye ettim, bütün personelimin çıkışlarını verdim. Bir elin parmağı kadar benim ihtiyaçlarım için arkadaşlar çalışıyor. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, iddianamedeki üzerine atılı eylemlerle ilgili ana savunmasında geniş bir şekilde açıklama yaptığını söyledi.

Sanık Kurt, kimseden rüşvet almadığını öne sürerek, hakkındaki beyanların çelişkili olduğunu, yapması gereken şeyler nedeniyle yargılandığını ve tutuklu bulunduğunu savundu.

Kaçma şüphesinin bulunmadığını ve 16 aydır tutuklu olduğunu dile getiren Kurt, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, iddianamedeki baz kayıtlarıyla ilgili olarak yaptığı görüşmelerin hepsini belediyede yaptığını söyledi.

Akyüz, tutukluluğunun 17'nci ayında olduğunu, delillerin hepsinin toplandığını, dinlenecek kişilerin dinlendiğini belirterek, bu kişilere etki etme durumunun olamayacağını savundu.

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olsa da imar komisyonu üyesi ve encümen olmadığını aktaran sanık Akyüz, "Teknik başkan yardımcısı olarak kişisel plan yapma yetkim yok. Bir yeşil alanı imara açamam, imarlı bir alanı yeşil alan yapamam. Beş kat olan bir yeri 15 kata çıkaramam, 15 kat olan bir yeri de beş kata indiremem." diye konuştu.

Sabit ikametgah sahibi olduğunu, 66 yıldır Bakırköy'de aynı adreste oturduğunu ve kaçma girişiminin olamayacağını savunan Akyüz, suçsuzluğunu ortaya koyduğunu iddia etti.

Akyüz, "Tutuklulukta geçirdiğim süre, sağlık durumum ve duruşmalarda ortaya çıkan çelişkilerden dolayı tahliyeme karar verilmesini talep ederim." beyanında bulundu.

Bir diğer tutuklu sanık İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu da, "Kanun dışı hiçbir işin içinde olmadığımı, yine suç oluşturacak bir eylemimin de olmadığını bütün maddi ve manevi unsurlarıyla, hukuki ve teknik detaylarıyla ve belgelerle ortaya koydum. Bu belgeleri de mahkemenize sundum. Bu savunmam sırasında rüşvet almakla, aracılık veya iştirak etmekle suçlandığım bu eylemler kapsamında, hakkımda somut bir menfaat temini iddiası olmaması bir yana, soyut bir beyanla dahi hiçbir kimsenin 'Elçin Karaoğlu benden şu menfaati istemiştir, şunu almıştır.' demediğini de izah ettim. Böyle bir söz söyleyen, hatta ima eden dahi yoktur. Yani hakkımda kimsenin rüşvet alma iddiası dahi bulunmamaktadır." savunmasını yaptı.

Karaoğlu, bir örgüte üye olmadığını, kimseden yasa dışı bir talimat almadığını, bir devlet memurunun görev ve sorumluluk bilinciyle çalıştığını öne sürerek, 16 aydır tutuklu olduğundan tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık harita mühendisi Yağmur Cansu Yeşilyurt da hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda eksiklikler olduğunu öne sürerek, baz kayıtlarına bakıldığında Ekrem İmamoğlu'yla yan yana gelmediğini savundu.

Delil durumunda değişiklik olmadığı için tutukluluk devam kararını kabul etmediğini söyleyen sanık Yeşilyurt, gelen belgelerin kendi savunmasını destekler nitelikte olduğunu dile getirdi. Yeşilyurt, dosya kapsamında tahliyesini talep etti.

Söz verilen bir kısım tutuklu sanıklar da, tahliyelerini istedi.

Öte yandan bazı sanıkların avukatları da müvekkilleri yerine söz alarak, tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, tahliyeye ilişkin taleplerin alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.