İmamoğlu Davasında Sanık Savunmaları Başladı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin, 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 54. duruşmasında bir kısım tutuklu sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak savunma yaptı.

Sanık Kıryak, etkinlik organizasyon yönetimi ile sahada organizasyon işleri yaptığını ifade ederek, "Medya AŞ'den 2023 yılında emekli oldum. Sonrasında İBB ile çalışan ajanslarla çalışmaya başladım. Profesyonellik alanımda mali işler yoktu." ifadesini kullandı.

Hakkında deliller ve bir beyan olmadığını, eylemlerin içinde bulunmadığını savunan Kıryak, "Cezalandırılması istenen insanların listesinde varım. Ben yalnızca işimi yaptım. Buradaki insanlarla mesaim sadece etkinliğin içeriği, sahne detayı. Mali ya da satın alma tarafında olmadım. Bu işlerin ekipleri ayrı." dedi.

Dosyada Emrah Bağdatlı'yla bir telefon görüşmesinin olduğunu belirten Kıryak, "Muhtemelen bu telefon konuşması olması nedeniyle Emrah Bağdatlı'nın olduğu her eyleme dahil edilmişim. Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerinin anlatılacağı bir etkinlik vardı. Sahne akışı ve planlamasındaki ekipten biriydim. Prodüksiyon çalışması istendi. Genel içeriği Murat Ongun'a sundum, maliyeti yüksek buldu. Bu telefon konuşması tamamen bunun üzerine yapılmış bir konuşmaydı. Ben bir suç içeriği görmüyorum. Kamu yararı gözetilmek için yapılan bir konuşma bu." savunmasını yaptı.

Kıryak, 15 aydır neden mahkemede yer aldığını anlamadığını savunarak, iddianamede 2020-2025 yılı arasında çalıştığı veya çalışmadığı işlerdeki ihalelere dahil edildiğini belirtti.

Sahnelerin kaç günde kurulacağı, organizasyonda kaç prova yapılacağı işlerini yaptığını anlatan Kıryak, işlerin mali tarafını bilmediğini, ihalelerin kendi sorumluluk alanında olmadığını ve hayatında ihaleye girmediğini savundu.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, "Emrah Bağdatlı'nın sıfatı neydi?" sorusuna sanık Kıryak, "Murat Ongun'un yönlendirmesiyle yaptım. Emrah, Murat Bey'in arkadaşı ve organizasyonlar yapıyor. Sürekli görüştüğümüz bir insan değil. Bahsettiğim iş için görüştüm." cevabını verdi.

Tutuklu sanık Barış Kılıç'ın savunması

Tutuklu sanık Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç da savunmasında, 2019'da Kültür AŞ'de işe başladığını, 2020 yılının Mart ayında bağlı olduğu müdürün başka bir birime geçmesiyle Plan ve Organizasyon Müdürlüğüne vekalet etmeye başladığını anlattı.

Kılıç, "Alt yüklenici ihalelerine, Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürlüğü tarafından mail yoluyla etkinlik ve organizasyonlarla ilgili kısımlara teknik üye, yedek üye sıfatıyla davet edilir ve katılırım. Müdürlüğümüze ait olmayan başkaca hizmet alanları ve reklam mecraları ile ilgili ihalelere davet edilmedim ve katılmadım. Katıldığım faaliyet alanıyla ilgili olan ihalelerde hiçbir usulsüzlüğe şahit olmadım." savunmasını yaptı.

Kültür AŞ için çalıştığını, yöneticileri tarafından verilen sorumlulukları kanun ve yönetmeliklerin çizdiği sınırda yerine getirdiğini öne süren Kılıç, alınacak ihalelere ve ihaleye girecek firmalara da kendisinin karar vermediğini savundu.

Sanık Kılıç, aleyhine olumsuz bir Sayıştay raporu bulunmadığını iddia ederek, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanık Güldem Şık'ın savunması

Sanık Kılıç'ın savunmasını tamamlamasının ardından tutuklu sanık danışman Güldem Şık'ın savunması alındı.

Sanık Şık, 18 yıl finans sektöründe yönetici olarak çalıştıktan sonra özel sektöre geçtiğini ve sonrasında etkinlik ajanslarında çalışmaya başladığını belirtti.

Çalıştığı süre içinde kurumsal etkinlikler, lansmanlar, seminerler, fuarlar, protokol organizasyonlarının alan satın almalarını yaptığını ve finans sürecini takip ettiğini anlatan sanık Şık, şunları kaydetti:

"Herhangi bir partiye, herhangi bir örgüte üye değilim. Belediyede herhangi bir yetkisi olmayan ben neden burada bulunuyorum sebebini bilmiyorum. Tahmin edebilirim, Emrah Bağdatlı'yı tanıdığım için olabilir ancak ben çok kişiyi tanıyorum. Emrah Bağdatlı bankada şube müdürlüğünden tanıdığım müşterimdi. Etkinlik sektörüne giriş yapınca görüştüğüm biriydi. Yeniden karşılaşmamız 2021 gibi belediyenin etkinliğindeydi. Ben Emrah Bağdatlı'nın güdümünde biri değilim, onun sayesinde bir koltuğa da oturmadım."

Şık, sanıklardan Murat Ongun'la kızı için burs talep etmek amacıyla görüştüğünü, ancak sonrasında kızının yurt dışında devlet okulu kazanması nedeniyle belediye bursuna ihtiyaçları kalmadığını anlatarak, Ongun'dan talimat alacak biri olmadığını savundu.

İBB'de ne resmi, ne gayri resmi hiçbir görevinin olmadığını öne süren Şık, iddianamede yer alan etkin pişmanlık ifadelerine istinaden muhasebeci olmadığını belirtti.

Cumhuriyet savcısının "Birden fazla şahıs, mesela birbirinden bağımsız, niye benzer beyanlar vermiş olabilir sizinle ilgili?" sorusunu ise Şık, "Etkin pişmanlıkçı onlar. Sosyal medyada görmüşler 'Güldem' diye bir şey var. Neden bilmiyorum." şeklinde yanıtladı.

Tutuklu sanık Doğan Hamit Doğruer'in savunması

Tutuklu sanık Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer de hakkındaki hiçbir suçlamayı kabul etmediğini belirterek, hayatında hiçbir zaman hukuka aykırı faaliyette bulunmadığını ve suç işlemek amacıyla kurulan bir yapının içerisinde yer almadığını savundu.

Doğruer, Kültür AŞ'ye 2019 yılında mülakat ile girdiğini, hiçbir usulsüzlüğe bulaşmadığını ve görevini layıkıyla yerine getirdiğini öne sürerek, neden tutuklandığını halen anlayamadığını belirtti.

İşe girdikten sonra şirketin kar etmeye başladığını dile getiren Doğruer, iddianamede kendisine doğrudan atfedilen bir suçlama olmadığını öne sürdü.

Sanık Doğruer, "İddianamede, benim Murat Ongun'a bağlı olarak çalıştığım iddia ediliyor. 6 yılda sadece 2 tane görüşmem var. Ben herhangi bir örgüte alınırken CV incelenip, görüşme yapılıp alındığını görmedim. Böyle bir şey olabilir mi? Kültür AŞ'de benim dönemimde bana bağlı 4 müdürlük bulunuyordu. Bu müdürlükler destek birimleridir. İhale ve satın alma müdürlüğü genel talepleri, şirket prosedürünü yerine getiren birimdir. Şirketin faaliyetlerinde tek başıma görev almadım. Benim görev ve yetkim normal bir şirketteki müdür yardımcısına göre daha azdır." beyanında bulundu.

Duruşma, sanık Doğruer'in savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.