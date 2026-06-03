İmamoğlu Davasında Sanıklar Savunmalarını Yaptı - Son Dakika
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İmamoğlu Davasında Sanıklar Savunmalarını Yaptı

03.06.2026 20:11
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Ekrem İmamoğlu'na yönelik suç örgütü davasında sanıklar savunmalarını yaparak iddiaları reddetti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 44. duruşmasında bazı sanıklar savunma yaptı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık iş insanı Ömür Yılmaz savunma yaptı.

Organizasyon şirketi olduğunu belirten Yılmaz, 2021'de Medya AŞ'den hemşehri günleri kapsamında video çekimi ve film yapımı ihalesi kazandığını, 2022'de Kültür AŞ'den ilk kez ihale aldığını ifade etti.

Yılmaz, "Davet usulüyle davet edilmiş olduğum ihalelerden sadece 7'sini kazanabildim. Bu ihalelerde yer alan işlerin tamamını piyasa marjlarının altında yaptım. Hiçbir usulsüzlük yapmadım, haksız bir kazanç sağlamadım. 2023 senesinde Kültür AŞ'den 6 ihale kazandım. Bu ihaleler kapsamında almış olduğum işleri de usulüne uygun şekilde gerçekleştirdim. Haksız kazanç elde etmedim." şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan reklam şirketi çalışanı Deniz Dörtyol'u tanımadığını, hiç görmediğini iddia eden sanık Yılmaz, "110-120 milyon para verdiğini iddia ediyor bana. Bana bu parayı kamyonla mı getirdi bu adam, forkliftle mi getirdi?" ifadelerini kullanarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısının, "Deniz Dörtyol'un bir beyanı var. Beyanında, 'Her ay sonu Metin Bal'dan (Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğünde şef ve sanık) bana fatura kesmem için liste, bu faturaya karşılık da resmi tedarikçi ödeme listesi geldi. Artan parayı da Emrah Bağdatlı, Güldem Şık, Özge Bağdatlı'nın yönlendirdiği yerlere teslimini sağladık. Özge Bağdatlı'nın ofisinde genellikle ödemeleri Berksan adında çalışan bir kişi teslim almış' şeklinde beyanı var. Şimdi beyanlarda bahsettiği Yusuf Yüce, sizin muhasebeciniz. Doğru mu? Doğuş Berksan da sizin çalışanınız mı?" sorularına sanık Yılmaz, "Evet." cevabını verdi.

Bunun üzerine savcı, "Deniz Dörtyol'un, sizi tanımamasına rağmen iki tane çalışanınıza para verdiğini beyan etmesi tesadüf müdür?" sorusuna sanık Yılmaz, "Bunu ona sorarsınız, ben bunun cevabını bilemiyorum." dedi.

Tutuklu sanık iş insanı ve avukat Ahmet Köksal'ın savunması

Bir diğer tutuklu sanık iş insanı ve avukat Ahmet Köksal savunmasında, iddianamede tarafına isnat edilen suçlamalara ilişkin somut bir delilin bulunmadığını, suçlamaların belirli bir süre için hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlere ilişkin olduğunu söyledi.

Sanık Köksal, kuzeni olan sanıklardan Hüseyin Köksal'ın uzun yıllardır tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, "Hüseyin Köksal, farklı sektörlerde de yatırımlarda bulunmak istemekteydi. Kendisinin ana faaliyet konusu olan tekstil sektöründeki 35 yıllık aile şirketinin işleriyle pandemi sürecinde aktif olarak ilgilenmesi de gerektiğinden, kendisinin ricası üzerine 2 Temmuz 2020'de reklam şirketine hissedar ve yönetim kurulu üyesi oldum." dedi.

Sanıklardan Murat Ongun hiyerarşisinde örgüt üyesi olduğu iddialarına ilişkin ise sanık Köksal, şu savunmayı yaptı:

"Öncelikle iddia edilen örgütün varlığına ilişkin bir bilgim yok. Varlığından bilgim olmayan iddia edilen örgütün amaçlarını bilmem de amaçlarını gerçekleştirmesine bilerek ve isteyerek katılmam da söz konusu olamaz. Hiyerarşisinde olduğum iddia edilen Murat Ongun'u tanımıyorum. Kendisini iki kere ve kamuya açık alanda gördüm. İddianamede Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'yla haftanın 3 günü gizli toplantı yaptığımız iddia edilmektedir. Gizli toplantı yapmayı geçiyorum, Emrah Bağdatlı'yı hiç görmedim. Murat Ongun'u 44 yılda 3 kere görmedim."

Tutuklu sanık iş insanı Hüseyin Köksal'ın savunması

Diğer tutuklu sanık iş insanı Hüseyin Köksal ise savunmasında, Ekrem İmamoğlu ile arkadaş olduğunu, ilişkisinin bundan ibaret olduğunu ve sanık Ahmet Köksal'ın ise kuzeni olduğunu belirtti.

Şirketlerinin her ay kamuya ödeme yaptığını, İBB'den şirketlerine tek kuruş para gelmediğini iddia eden Köksal, herhangi bir şeyi gizlemediğini, yatırımları kendisinin yaptığının belli olduğunu öne sürdü.

Köksal, şirketlerinin sahte fatura kullandığı yönündeki iddiaların soyut olduğunu, hangi faturaların sahte olduğunun belirtilmediğini savunmasında belirtti.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Davasında Sanıklar Savunmalarını Yaptı - Son Dakika

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