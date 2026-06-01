İmamoğlu Davasında Savunmalar Başladı

01.06.2026 21:29
414 sanığın yargılandığı davanın 42. duruşmasında tutuklu sanıklar savunma yaptı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 68'i tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 42. duruşmasında bir kısım tutuklu sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık iş insanı Vedat Şahin savunma yaptı.

Sanık Şahin, kendisine "dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarının yöneltildiğini belirterek, şirketinin kongre, lansman, açılış ve miting gibi etkinliklere teknik ekipmanların tedarikini ve kurulumunu yaptığını söyledi.

Özel sektördeki birçok şirkete, belediyeye ve kamu kurumuna çalıştıklarını belirten Şahin, Kültür AŞ'den 3 ihale aldığını, bunların toplam değerinin 30 milyon lira olduğunu anlattı.

Şahin, Kültür AŞ'den aldıkları işlerin bir kısmının tamamlanamadığını, 16 milyon lira zarar ettiğini, 14 milyon lirasını alabildiğini savunarak, "2022 yılının Haziran ayında Güldem Şık tarafından ortak bir tanıdık vasıtasıyla Kültür AŞ'den iş alan şirketlere çalıştım. Bu firmalardan alacaklı durumdayım. Tarafımıza kime kesileceği söyleniyorsa fatura ona kesilirdi. Sahte fatura kesilmesi söz konusu değildir. Yapmış olduğumuz işlerin bedellerini almadığımız zaman sıkıntılar yaşadık. Kafamıza göre fatura kesme durumu olamaz." beyanında bulundu.

Savcılık ifadelerinin bir kısmını tahliye olabilme gayretiyle verdiğini belirten Şahin, şu anda verdiği ifadelerin en net ifadeler olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın "Savcılığa sunduğunuz belgelerde nasıl yönlendirme oldu?" sorusuna sanık Şahin, "Etkin pişmanlığa uyarlanarak yapılan şeyler." yanıtını verdi.

Sanık Şahin, cumhuriyet savcısının "Güldem Şık kim?" sorusunu ise, "Belediye çalışanı olarak biliyordum. Ben sadece bana gönderdiği tekliflerden biliyorum. Belediyenin idari binasında bulunuyordu." şeklinde yanıtladı.

Tutuklu sanık Alper Aydın'ın savunması

Bir diğer tutuklu sanık reklamcı Alper Aydın da iddianamede kendisine "kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlarının yöneltildiğini ifade ederek, 2013 yılında açık hava sektörüne girdiğini ve büyük firmalara hizmetler verdiğini anlattı.

Sanık Aydın, 22 yıllık firmasının bulunduğunu belirterek, yaptığı işlerin usule uygun olduğunu savundu.

Profesyonel bir reklamcı olduğunu belirten Aydın, "2013'te biz kurulduk. 2014 yılı genel seçim, yerel seçim, 2017 referandum, 2018 genel seçim iki tane, 2019 yerel seçim, 2023 genel seçim, 2024 yerel seçim. Bunların hepsinde ben paramı almam şartı ile işimi yaptım, paramı da peşin aldım. Ben duvarları da kiraya verdim, baskı hizmeti de verdim." ifadelerini kullandı.

İşini, ailesini seven, vatanına görevini yapan bir iş insanı olduğunu ve hukuku çok iyi bildiğini savunan Aydın, tahliyesini talep etti.

Sanık Aydın'ın avukatının beyanlarının alınmasının ardından duruşma yarına ertelendi.

Kaynak: AA

