İmamoğlu Davasında Tahliye Talepleri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet savcısı, 107 tutuklu sanıktan 7'sinin tahliyesini istedi, diğer 100 sanığın tutukluluğu devam.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, tutuklu 7 sanığın tahliyesini, diğer 100 tutuklu sanığın bu hallerinin devamını talep etti."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, mahkeme başkanı Selçuk Aylan, dün oturumu kapattıktan sonra tarafına bir not kağıdı getirildiğini, bu kağıdın avukatlar tarafından bırakıldığını ve not "Sayın Başkanım" diye başladığı için kağıdın kendisine iletildiğini söyledi.

Başkan Aylan, not için daha önce de uyarı yaptıklarını hatırlatarak, "Sanıklarla savunma alışverişi yapılıyor. Bu anlamda jandarma tarafından bize sürekli şikayet geliyor. Anladığım kadarıyla nota sahip çıkan yok. Notun içeriğini okumak istemedim ancak 'cumhurbaşkanı adaylığı', 'Dilek Hanım' gibi ifadeler olduğu için Ekrem Bey ile alakalı olduğunu düşündüm. Not, 'Sayın Başkanım' diye başladığı için görevli arkadaşlar bana hitaben bırakıldığını düşünerek alıp getirmişler. Takdir edersiniz ki 'örgüt' iddiamız var, bu tarz not alışverişleri de bizim uygun göreceğimiz denetime tabi olması gereken hususlar. Yani bunları bu anlamda da uyarmış olayım. Sahibi çıkmıyor, o zaman bizde dursun. Biz de bu not alışverişine aracı olmuş olmayalım." diye konuştu.

Bunun üzerine sanık Ekrem İmamoğlu, kendisinin notu alabileceğini söyledi.

Başkan Aylan da suç teşkil eden bir unsurun olmadığını belirterek, "Size birisi bunu iletmek istemiş, artık sahibini bilmiyoruz, gelirse veririz. Sadece notun sahibi varsa uyarmak istedik. Bu ortam bu tarz alışverişlere müsait değil. Daha dikkatli olursak seviniriz." dedi.

Sonrasında bir kısım sanık avukatları tutukluluğa ilişkin cumhuriyet savcısından görüşünü açıklamasını talep etti.

Mahkeme, savcının görüşünü hazırlaması için duruşmaya ara verdi.

Aradan sonra tutukluluğa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ağaç AŞ Satın Alma Şefi Fatih Yağcı, iş insanları Ali Üner ile Evren Şirolu, taşımacılık işiyle uğraşan Ebubekir Akın, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük ve İSPER AŞ personeli Davut Bildik'in, tutuklu kaldıkları süre, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gözetilerek bu aşamada tahliyelerini talep etti.

Savcı, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 100 sanığın tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Duruşma, tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Yerel Yönetim, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
12:24
ABD uçaklarına bir Avrupa ülkesinden daha izin çıkmadı
ABD uçaklarına bir Avrupa ülkesinden daha izin çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:21:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.