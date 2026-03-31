İmamoğlu Davasında Tahliye Talepleri

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü duruşmasında, tutuklu sanıkların tahliye talebine ilişkin avukatların beyanları alındı."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumuna, henüz duruşmalarda savunması alınmayan 90 tutuklu sanığın avukatlarının tahliye talebine ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Avukatlardan bazıları müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri sürenin, bazıları da sağlık sorunlarının göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi.

Müvekkillerinin kaçma şüphesinin bulunmadığını ve sabit ikametgah adresine sahip olduklarını belirten avukatlar, iddianamedeki suçlamaları da reddetti.

Duruşma, tahliye taleplerine ilişkin avukatların beyanlarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Bu arada, 25 tutuklu sanığın avukatlarının beyanları dinlenmiş oldu.