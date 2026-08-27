İmamoğlu Davasında Tahliye Talepleri

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 71. duruşmasında, bazı tutuklu sanıkların tahliye talepleri alındı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, yargılamada hazır bulunan tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasından sonra tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alınmasına geçildi.

Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talebi için söz verilen görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, 15 aydır tutuklu olduğunu, hakkındaki suçlamalara yönelik herhangi bir soyut veya somut hukuki delil olmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik ve idari işler müdürü olan tutuklu sanık Yener Torunler de 29 yıl polis memuru olarak hizmet ettiğini, 2024 yılında emekli olduğunu ve sonrasında ilgili şirkette çalışmaya başladığını, konusu suç teşkil eden hiçbir şey yapmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Söz verilen bazı tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Duruşma, 31 Ağustos Pazartesi gününe ertelendi.

Öte yandan, bugün 3 tutuksuz sanığın savunmasının alınmasıyla toplamda 80 tutuksuz sanığın savunmasının alınması tamamlanmış oldu.