İmamoğlu davasında tutuklu sanıklar tahliye istedi, mahkeme yarına ertelendi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 74. duruşmasında, bazı tutuklu sanıkların tahliyeye ilişkin talepleri alındı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım tutuklu sanıklara ve avukatlarına aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talepleri için söz verildi.

Tutuklu sanık, eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, 2019-2020 yılları arasında toplam 13 ay genel müdürlük görevinde bulunduğunu, görev süresi boyunca gerçekleştirildiği iddia edilen 5 eylem nedeniyle hakkında suç isnadında bulunulduğunu belirtti.

Taşkın, İBB iştiraki olan Kültür AŞ'nin ticari bir şirket olduğunu ifade ederek, "Kar amacı güden Kültür AŞ'nin genel müdürü olarak bu alanların alt yükleniciye verilmesi işini yetkim dahilinde pazarlık usulü bir şirkete verebilirken bunu yapmadım. 2013 yılında Kültür AŞ yönetim kurulu tarafından yayımlanan ihale işlemleri yönetmeliğine uygun olarak şirket yetkili birimleri tarafından kapalı zarf usulü artırma yöntemiyle yapılmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Müdür olarak 13 ay görev yaptığını, 18 aydır tutuklu olduğunu dile getiren Taşkın, iddia edilen eylemlere konu olan suçları işlemediğini, örgüt üyesi olmadığını ve maaşı haricinde hiçbir gelir almadığını öne sürdü.

Sanık Taşkın, İBB iştirak şirketlerinin yönetim kurallarına uygun olarak çalıştığını savunarak, tahliyesini istedi.

Söz verilen tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki de bahsi geçen ihalelerin İBB'nin yaptığı ve Kültür AŞ'nin kazandığı ana ihaleler olduğunu belirterek, "Benim bu ihalelere hiçbir katkım olmamıştır. Bu ihalelerde rekabetin engellendiği ve gizli belgelerin, gizli bilgilerin 3. kişilerle paylaşıldığı söyleniyor. Bu eylemler yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilen suç türleridir." beyanında bulundu.

İhaleye katılım şartlarını İBB'nin belirlediğini ve yeterlilik kriterlerinin belirlenmesinde herhangi bir dahlinin olmadığını savunan sanık Kapki, bu konuyla ilgili birçok sanığın açıklama yaptığını söyledi.

Murat Ongun'un kendisinin yöneticisi olduğu yönündeki iddialara ilişkin Kapki, "Biz Murat Ongun'la yani hakikaten kedi köpek gibiydik. Sevmezdik birbirimizi. Herkes bilir bunu yani. Nasıl benim yöneticim olabiliyor bu adam? Bakın ben size örgüt üyesi olmadığımı tek tek ispatlayabiliyorum, gösterebiliyorum, anlatabiliyorum." dedi.

Sağlık ve ailevi durumlarını öne süren Kapki, tahliyesini talep etti.

Bir diğer tutuklu sanık iş insanı Şeyhmus Sarıboğa da sağlık durumunun kötü olduğunu savunarak, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık muhasebeci Sinan Sepetçi de basit ve sıradan bir muhasebeci olduğunu, bir makamının olmadığını ve 16 aydır tutuklu bulunduğunu söyledi.

Ailesinin yaşadığı sıkıntılardan bahseden sanık Sepetçi, "Lütfen vicdani bir karar verin ve ailemin yanında olmamı sağlayın. Sizden ayrıcalık istemiyorum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık reklamcı Serkan Öztürk de 1,5 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, ticari hayatında iniş, çıkışlar yaşamış ve aile hayatına önem veren sıradan biri olduğunu savundu. Sağlık sorunları olduğunu söyleyen sanık Öztürk, tahliyesini talep etti.

Söz verilen bazı tutuklu sanıklar da, tahliyelerini istedi.

Öte yandan bazı sanıkların avukatları da müvekkilleri adına söz alarak, tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, yarına ertelendi. Mahkeme, yarın aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını açıklayacak.