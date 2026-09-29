İmamoğlu davasında tutuksuz sanık, Şişli Belediyesi'ne 4 milyon dolar bağışı anlattı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 89. duruşmasında, tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, özel bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olan tutuksuz sanık Mehmet Fatih Bozkurt savunma yaptı.

Sanık Bozkurt, savcılıktaki ifadelerinin aynen geçerli olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısının, "Fatih bey, bu süreci yürütürken Adem Altuntaş diye birisinden bahsetmişsiniz. Adem Altuntaş kimdir? Kim yönlendirdi sizi ona?" sorularına Bozkurt, "Adem Altuntaş, aradaki aracı arkadaş. Belediye Başkan Yardımcısı İlker Bey yönlendirdi." yanıtını verdi.

Bozkurt, savcının, "Peki nasıl bir taleple geldi size ilk başta?" sorusunu ise, "Öncelikle biz derdimizi anlattık. Yani bir yönlendirme sonrasında biz genel sıkıntımızı anlattık. Bir sonraki görüşmede bazı taleplerle geldiler. O talepler çerçevesinde görüşmeler devam etti." şeklinde cevapladı.

Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı, bu taleplerin ne olduğunu sordu.

Sanık Bozkurt ise soruyu şöyle yanıtladı:

"Belediyenin ihtiyaçları çerçevesinde yapılması gereken bir kültür binası Şişli'de. Bununla birlikte ilave olarak temizlik işlerinde kullanılması gereken çöp kamyonları vesaire yani farklı farklı talepler oldu. Hüseyin Bozkurt ile daha sonra kendi aramızda bu konuyu tartıştık. Bu talebi kabul görmedi. Tekrar Adem'le görüşerek bu taleplerin fazla olduğunu ve bizim karşılayamayacağımız durumda olduğunu belirttik kendisine. Kabul etmedi bizim talebimizi. Aynı şekilde devam etti olaylar. Akabinde daha sonraki görüşmelerde bu talepler farklı boyutlara taşındı."

Savcının, "Burada Adem Altuntaş kimin adına sizinle görüşüyordu?" sorusuna sanık Bozkurt, " Şişli Belediyesi'nin yönlendirmesiyle görüştük. Bizim problemimizi kendisinin çözeceği söylendi, onunla görüşmeler başladı. Bunu İlker Bey söyledi." cevabını verdi.

Sanık Bozkurt, savcının "Daha sonraki süreçte Ekrem İmamoğlu adından bahsetmişsiniz." demesi üzerine, "Yönetim kurulu başkanımızla sadece bu durumu izah etmek için Ekrem Bey ile bir görüşme yaptık. Maddi olarak herhangi bir şey konuşulmadı. Sadece problem konusunda yardım talep ettik. Yardımcı olacağını söyledi. Zaten 10 dakikalık bir görüşmeydi. Yani nezaket görüşmesi gibi bir şey oldu." dedi.

Cumhuriyet savcısının, "Kendisinin bu konuda yetkisinin ve sorumluluğunun olduğunu söylediği ve 10 dakika sonra sizi gönderdiği şeklinde bir beyanınız var. Resul Emrah Şahan'a yönlendirdi mi sizi?" sorusuna sanık Bozkurt, "Evet, beyanım var. Resul Emrah Şahan'a yönlendirdi. Hüseyin Bey görüştü." yanıtını verdi.

Sanık Bozkurt, savcının, "Daha sonraki süreç nasıl gerçekleşti? 8 milyon dolardan bahsetmişsiniz. 4 milyon bağış, 4 milyon açıktan şeklinde." sorusunu da şöyle cevapladı:

"Evet, daha sonraki görüşmelerde Adem Bey bize tekrar dönüş yaptı. Taleplerin değiştiğini, taleplerin bu sefer nakite döndüğünü söyledi. Nakit taleplerde bulunarak da 4 milyon belediye tarafına bağış yapılması gerektiği, geri kalan 4 milyonun da elden verilmesi gerektiğini. Direkt doğrudan bağış. İfademdeki tarihte 4 milyon dolarlık bir rakam belediye hesabına yatırıldı. Geri kalan rakam da elden Adem Bey'e ofiste teslim edildi. O gün projeyi onaylattık. Hemen aynı gün."

"Batmak üzere olduğumuzu, bu konuda yardımcı olmasını rica ettim"

Diğer tutuksuz sanık özel bir hastanenin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Bozkurt ise daha önceki verdiği ifadesini tekrarladığını söyledi.

Cumhuriyet savcısının, "Ekrem Bey'le görüşmeniz nasıl gerçekleşti? Ne konuştunuz?" sorularına sanık Bozkurt, "15 dakika sohbet ettik sadece, mağduriyetimi söyledim. Ekrem Bey de Emrah Bey'le, yani Şişli Belediye Başkanı ile görüşüp 'Ben arayıp görüştürürüm.' dedi. Hani biz görüşememiştik, bize randevu vermiyordu. Konuşmamız tamamen bundan ibarettir." yanıtını verdi.

Hüseyin Bozkurt, savcının, "Daha sonra Emrah Bey ile görüşmede ne konuştunuz?" sorusunu, "Görüşmede sadece mağdur olduğumuzu, yaklaşık bir yıla yakındır burayı açamadığımızı, bin kişinin işe alındığını, Türkiye'nin en pahalı insanları, profesör, doçent doldurduğumuzu söyledim. Bizim batmak üzere olduğumuzu, bu konuda yardımcı olmasını rica ettim. O da yardım edemeyeceğini söyledi. Zaten 5-10 dakika konuştuk, konuşmadık." şeklinde cevapladı.

Savcının, "İlk ifadenizde 'Bizden alınan haraç.' diye bahsetmişsiniz, bu ne demek?" sorusunu ise sanık Hüseyin Bozkurt, "Biliyoruz aslında bu bir haraçtır haliyle ve biz çok sıkışık bir ortamdayız. Bir yer açıyorsunuz, bir yatırım yapıyorsunuz, kira başlamış, mal sahipleri harıl harıl parasını alıyor, aylık kredi kullanıyoruz. Sonuçta çaresizliğin bize verdirdiği bir ifadedir." şeklinde yanıtladı.

Cumhuriyet savcısının "Belediyeye bağış yaptınız, 4 milyon doları." demesi üzerine sanık Bozkurt, "Evet." cevabını verdi.

Bunun üzerine savcının, "Bunu yaparken belediye size sormadı mı, bağışın nereden çıktığını, ne yapıyorsunuz diye?" sorularına sanık Bozkurt, "Belediye bağışı kendisi istedi bizden. Talepte bulundu, Fatih Bey'in açıkladığı gibi. 4 milyon doları da belediyeye bağış yaptık, belediye resmi kayıtlarına girdi zaten." yanıtını verdi.

Sanık Hüseyin Bozkurt, savcının, "Şimdi bağış, gönüllülük esasına dayanan bir şeydir. Bir bağış yaparsınız, bir kuruma bağış yapmak istediğinizi söylersiniz. Siz belediyeye bağış yapma niyetini anlattığınızda, belediye size sordu mu "Bu bağış ne, kaynağı ne?" diye, böyle bir soru geldi mi?" sorusuna karşılık, "Bizim grubumuz 40 yıllık bir kurum, yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor. Bu rakamları karşılayacak bir gücümüz var." diye konuştu.

Sanık Bozkurt, savcının bağış sorularına ilişkin, 4 milyon doların bankadan gittiğini, diğer 4 milyon doların da elden verildiğini söyledi.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.