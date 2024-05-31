İmamoğlu, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir\'i ziyaret etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e tebrik ziyaretinde bulundu. İstanbul'un 39 ilçesini parti ayrımı yapmaksızın ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, "Her belediye başkanımız elbette yoğun bir çaba gösteriyor bu ilçelerimiz için. Biz de bu dönemde, geçtiğimiz dönemden daha fazla ne yapabilirizi birlikte konuşacağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez aynı göreve seçilen AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'i makamında ziyaret etti. Demir'e başarı ve tebrik dileklerini ileten İmamoğlu, "Allah utandırmasın. İnşallah güzel hizmet dönemini, Güngören'de hem Güngörenli hemşehrilerimizle birlikte hem de ekip arkadaşlarıyla birlikte başarma yolunda, iş birliğiyle çalışmalarını sürdürürler. Hızlıca 39 ilçemizi bitirmek arzusundayız. Artık 30'e devirdik ve inşallah 1-2 hafta içerisinde bitirerek, 39 ilçemizin talepleri doğrultusunda bu önemli beş yılı tariflemiş olacağız. İlçelerimizin, ilçe belediye başkanlarımızın ve ekiplerimizin gözleriyle ve onların bakış açılarıyla bu bizim stratejik planımız olacak aynı zamanda" şeklinde konuştu.

"Güngören, benim çok sevdiğim, çok özel anılarımın biriktiği, önemli bir ilçemiz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Allah utandırmasın"

Aslında çok merkezi konumda. Ama çok geçmişten bu yana gelen, şehirleşmeyle ilgili birtakım sorunlarının var olduğunu bildiğimiz bir yer. Her belediye başkanımız elbette yoğun bir çaba gösteriyor bu ilçelerimiz için. Biz de bu dönemde, geçtiğimiz dönemden daha fazla ne yapabilirizi birlikte konuşacağız. Her ilçede yaptığımız gibi, burada da inşallah 2 saate yakın, ekip arkadaşlarımızla birlikte, Başkanımız ve kadrosuyla çalışmalar yapacağız. Kendilerinin düşüncelerini alacağız. ve daha sonra yine ekipler arasındaki çalışma grupları, kendi iç çalışmalarını sürdürecekler. Bütün bunları da haziran sonuna kadar toparlamak arzusundayız. Aslında butik bir ilçe. Baktığımızda şehrin göbeğinde. Tabiri caizse, çok kompakt bir yapısı var. Ama alışkanlıkları yüksek, aidiyet duygusu yüksek; iyi bilirim Güngörenli hemşehrilerimi. Onların da hassasiyetlerini elbette koruyarak, iş birliği içerisinde, umut ediyorum ki Güngören ilçesinin en çalışkan, en çok iş üreten dönemini Bünyamin Başkanımız yaşasın. Biz de ona hep birlikte eşlik edelim. Allah utandırmasın. Yolu açık olsun. Yolumuz açık olsun. Başarılar dilerim."

Demir: "Seçim sonuçlarının en net yorumu bu"

Güngören Belediye Başkanı Demir de İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, "Nezaket ziyaretiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. İlçemize hoş geldiniz. Bu vesileyle, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanmanızı tebrik ediyorum. Allah, hayırlı hizmetler versin. İnşallah yeni dönemde de beraberce, yatırımlarla, hizmetlerle vatandaşlarımızın beklentilerine yönelik işleri beraberce yürütürüz. Zannediyorum seçim sonuçlarının en net yorumu bu bizim açımızdan. Güngören için, İstanbul için hayırlısı olsun" sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Demir, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Güngören'in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.