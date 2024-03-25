İmamoğlu: İstanbul\'da milletin ittifakı kazanacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin, "İstanbul'da milletin ittifakı kazanacak. İstanbul'da memur kazanacak, işçi kazanacak, emekçi kazanacak, öğrenci kazanacak, işsiz kazanacak, emekli kazanacak." dedi.

Şile Kent Meydanı'ndaki halk buluşmasında konuşan İmamoğlu, CHP Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı ile Şile için her köye hizmet üreten, insanını mutlu eden, köylünün tarım desteğini önde tutan, altyapısını güçlendiren çok özel bir 5 yıl hazırladıklarını söyledi.

İlçedeki hizmetlerini anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul'da halkın ittifakı kazanacak. Şile'de Şile ittifakı kazanacak. İstanbul'da milletin ittifakı kazanacak. İstanbul'da memur kazanacak, işçi kazanacak, emekçi kazanacak, öğrenci kazanacak, işsiz kazanacak, emekli kazanacak. Çünkü onların görmediklerini biz görüyoruz, duymadıklarını biz duyuyoruz. Halkçı belediyeciyiz biz. İsrafçılar, rantçılar kaybedecek, halkçılar, bereket kazanacak."

İmamoğlu, sıranın İstanbul İttifakı'nda olduğunu ifade ederek, "Sıra artık bizim o büyük güçlü ittifakımızda. 5 yıldır halkçı belediyenin tadını aldık mı? Daha iyisini yapacak mıyız? Bursları arttıracak mıyız? Kent lokantalarını arttıracak mıyız? Yurtları arttıracak mıyız? Kadınlara, 0-4 yaş arası bebeleriyle dolaşmak için daha çok kart verecek miyiz? Anne doğum desteği verecek miyiz? Evlilik desteği verecek miyiz? Bütün bunları biliyorsunuz. Şimdi emeklilerimize de desteği arttıracağız. Zor anlarında onların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Tuzla halk buluşması

Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki halk buluşmasına da katılan İmamoğlu, ramazanın hissetme ayı olduğunu söyledi.

Ramazanın, herkesin birbiriyle konuştuğu, yardımlaştığı ve hassas davrandığı bir ay olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Hepimizin içinden güzel dualar geçer. Şu güzel evlatların geleceği için, bahtı için hep beraber büyük bir çalışmayı ortaya koymak zorundayız. Gençlerimiz için çok çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Kente hizmetlerini anlatan İmamoğlu, katılımcılardan CHP Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl'e ve kendisine destek istedi.

İmamoğlu, daha sonra Beşiktaş'ta "İstanbul'un Güçlü Kadınları ile İftar Programı"na katıldı.