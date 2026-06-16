Ekrem İmamoğlu'ndan "Yeni Parti" İddialarına Yanıt: "Siyaseten, Ruhen ve Bedenen Hazırız" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan "Yeni Parti" İddialarına Yanıt: "Siyaseten, Ruhen ve Bedenen Hazırız"

16.06.2026 13:59  Güncelleme: 14:48
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CHP'li Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayarak, kurultayın engellenmesi halinde siyasi mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

(ANKARA) - CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "yeni parti" kuracağı iddialarına ilişkin olarak, "Bine yakın delegemiz kurultay için imzasını verdi. Hala kurultayımızın gerçekleşmesi için uğraşıyoruz. Fakat CHP'lilerin talebi olan kurultay zorla engellenirse, milletin yürüyüşünü yavaşlatmak bir yana, giderek hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız. Bu iktidara bir seçimin daha hediye edilmesine izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İlke TV'nin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Son söyleşinizde yeni parti ihtimaline de kapıyı tamamen kapatmadığınız yorumları yapıldı. Sizce bu kriz yeni bir siyasi oluşumla mı, yoksa kurultay süreciyle mi aşılabilir" sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP birdir, zorla esir alınmış ve CHP delegesinden değil, Erdoğan'dan medet umanların eline geçmiştir. Zor kullanarak, şaibeli yargı süreçleri oluşturarak, medyada iftira kampanyaları düzenleyerek işgal edilmiştir CHP. Bu operasyon, 19 Mart'ta başlayan darbenin ikinci adımıdır. Sahibi de Erdoğan'dır. Partimizin delegesinin iradesi Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i lider olarak seçmiştir. Hukukun gereği olan kurultay kararının verilmesi halinde yine seçecektir. Fakat kayyım olmak için kırk takla atanlar gördüğümüz üzere kurultaydan adeta kaçmaktadır. CHP'nin delegesinden utanmaktadır. Genel merkez binamıza polisle girerek partiyi yönetebileceklerini zannetmiş ve adeta çöktükleri genel merkezimizde 'CHP'cilik' oynayacak hale gelmişlerdir. İnanın, iktidarın onlara biçtiği rolü koşa koşa kabul edenlerin hiçbir önemi yok. Milletimiz de onlara bakıp hiç canlarını sıkmasın."

"SİYASETEN, RUHEN VE BEDENEN HAZIRIZ"

Şimdi bine yakın delegemiz kurultay için imzasını verdi. Biz hala kurultayımızın gerçekleşmesi için uğraşıyoruz. Fakat CHP'lilerin talebi olan kurultay zorla engellenirse, milletin yürüyüşünü yavaşlatmak bir yana, giderek hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız. Bu iktidara bir seçimin daha hediye edilmesine izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim. Türkiye'de artık CHP değil, çok partili siyaset ve Cumhuriyet tehlike altındadır. Demokrasi ve adalet tarumar edilmiştir. Bizler bu sorumlulukla 86 milyon yurttaşımızın mücadelede azim ve kararlılığa sahip insanlarız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan 'Yeni Parti' İddialarına Yanıt: 'Siyaseten, Ruhen ve Bedenen Hazırız' - Son Dakika

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