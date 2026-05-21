İmamoğlu: Kurultay İptali Demokrasiye Darbe

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklaması paylaşıldı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız. Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP'ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye'ye, demokrasiye, Cumhuriyet'e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir."

Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır."