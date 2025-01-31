İmamoğlu'na Destek İçin Adliye Önünde Toplandılar

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Yabancılar Türkiye\'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili sözleri ve soruşturmalarda görev alan bilirkişiyle ilgili açıklaması nedeniyle ifade veriyor. İmamoğlu'na destek olmak isteyen çok sayıda vatandaş adliyenin önünde toplandı.

Ekrem İmamoğlu'na destek için sabahın erken saatlerinde adliye önüne gelen vatandaşlar "Mustafa Kemal'ın askerleriyiz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. Vatandaşlar ellerinde "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya da hiçbirimiz", "Turpun büyüğü sandıkta" yazılı dövizler taşıdı.

İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne gelenler arasında CHP'li yöneticilerin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.