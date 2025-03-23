İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'de Buluşan Gençlere Polis Müdahalesi - Son Dakika
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İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'de Buluşan Gençlere Polis Müdahalesi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de toplanan gençler, Taksim'e yürümek için ısrarcı oldu. Polisle gerginlik yaşanırken, müdahalelerde biber gazı kullanıldı ve bazı gençler yaralandı.

23.03.2025 03:05  Güncelleme: 03:26
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Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetten adliyeye sevk edildiği anlarda Saraçhane'nin Bozdoğan kemeri kesiminde bir araya buluşan gençler Taksim'e yürüme konusunda ısrarlarını sürdürdü. Polisler gençler arasında gece boyunca gerginlik yaşandı. Polis sık sık yoğun biber gazı kullandı. Yaralananlar oldu.

İstanbullular, 19 Mart şafak operasyonuyla evinden gözaltına alınan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, yüzbinlerce insanın katılımıyla bir kez daha sahip çıktı. Saraçhane'yi dolduran binlerce yurttaş, İmamoğlu'na desteklerini sloganlar, şarkılar, alkışlar ve cep telefonu ışıklarıyla gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş meydanı dolduran yüzbinlere seslendi.

4. Saraçhane buluşması sırasında da bir grup genç Taksim'e yürüme konusunda ısrarlarını sürdürdü. Bozdoğan Kemeri önünde barikat kuran polisle karşı karşıya gelen gençler zaman zaman yoğun biber gazı müdahalesine maruz kaldı. Yaralananlar oldu. Yavaş'ın konuşmasının bittiği dakikalarda da polisin müdahalesi daha da arttı. Gençler, önceki iki gecede olduğu gibi İBB'nin Saraçhane'deki binasına doğru uzaklaşmak durumunda kaldı. Binaya sığınanlar oldu.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Taksim, Güncel, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'de Buluşan Gençlere Polis Müdahalesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'na Destek İçin Saraçhane'de Buluşan Gençlere Polis Müdahalesi - Son Dakika
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