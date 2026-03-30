İmamoğlu'na Yargı Görevlisine Hakaret Soruşturması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu hakkında, yargı görevlilerine yönelik hakaret nedeniyle soruşturma açıldı.

GÖREVİNDEN uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması Silivri'de görüldü. Duruşma sırasında yaptığı savunmada kullandığı ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında, görevli yargı mensuplarına yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak 2025'te düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle 'yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması, İstanbul Adliyesi'ndeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 No'lu duruşma salonunda yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30 Mart 2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 14:15:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.