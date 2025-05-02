İmamoğlu'na Yönelik Medya Yayınlarına Suç Duyurusu

(İSTANBUL)- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, özellikle 19 Mart süreci sonrası kendisi hakkında yapılan 'masumiyet karinesine aykırı, suçlayıcı, gerçek dışı ve soruşturmanın gizliliğini ihlal eden' yorum, paylaşım ve yayınlarla ilgili RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 200'ün üzerinde suç duyurusunda bulundu.

İBB, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak özellikle operasyon sürecinde ve sonrasında, bazı sosyal medya hesapları ile bazı kişi ve medya kuruluşları tarafından yürütülen yayınlar ve yorumlarla ilgili avukatların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK'e yaptığı başvurularla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İBB'nin paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak, özellikle 19 Mart tarihinde yaşanan gözaltı süreci öncesi ve sonrasında, iktidara yakın sosyal medya hesapları ile bazı kişi ve medya kuruluşları tarafından yürütülen kimi yayınlar ve yorumlar, kamu vicdanını derinden yaraladı.

"Taraflı ve yönlendirici yayınlarla yargısız infaz yapıldı"

Söz konusu medya organlarında; hukukun temel ilkeleri hiçe sayılarak, herhangi bir somut delile dayanmayan, taraflı, yönlendirici, iftira ve yargısız infaz niteliğinde açıklamalarla İmamoğlu hedef gösterilerek, halk nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışıldı.

"Hukuki süreç başlatıldı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bu sistematik itibarsızlaştırma kampanyasına karşı ilgili kişiler ve yayın kuruluşları hakkında gerekli hukuki süreç başlatıldı.

200'ün üzerinde suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları bu kapsamda aralarında A Haber, Akit TV ve internet sitesi, Sabah Gazetesi ve internet sitesi, TGRT TV, Ülke TV, Kanal 24 ile Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır, Ferhat Murat'ın da bulunduğu, çok sayıda kişi ve sosyal medya kullanıcıları hakkında suç duyurusunda bulundu, hukuki girişim başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK'e bilgi ve belgelerle 200'ün üzerinde başvuru yapıldı. Başvurularda bu yayınlarda kullanılan dilin; yalnızca basın etik ilkelerini değil, aynı zamanda masumiyet karinesini ve kişilik haklarını da açıkça ihlal ettiği ve cezalandırılması gerektiği belirtildi.