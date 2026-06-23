Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Haziran Mesajı: "Sandık Kurulacak, Millet Kazanacak" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Haziran Mesajı: "Sandık Kurulacak, Millet Kazanacak"

23.06.2026 12:07  Güncelleme: 12:56
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin yıl dönümünde yayımladığı videoda, "Ne yaparlarsa yapsınlar, millet cevabını yine verecek. Sandık kurulacak, millet kazanacak" dedi.

(İSTANBUL) – CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı aracılığıyla 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin üçüncü yılı dolayısıyla bir video paylaştı. İmamoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, millet cevabını yine verecek. Sandık kurulacak, millet kazanacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun tekrarlanarak 23 Haziran 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yıl dönümü nedeniyle mesajı paylaşıldı. İmamoğlu, seçim sürecine ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"23 Haziran 2019…"

Hukuksuzluğa karşı milletin cevabının olduğu gün…

Ne yaparlarsa yapsınlar, millet cevabını yine verecek.

Sandık kurulacak, millet kazanacak!"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Haziran Mesajı: 'Sandık Kurulacak, Millet Kazanacak' - Son Dakika

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