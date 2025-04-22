İmamoğlu'ndan Almanya'ya Eurofighter Çağrısı

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu, Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının Almanya tarafından veto edildiği iddilarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan'dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye'nin ulusal çıkarları Erdoğan'dan da İmamoğlu'ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum. " dedi.

Almanya'da hükümeti devretmeye hazırlanan Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller koalisyonunun İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle Türkiye'ye savaş uçağı satışını engellediği haberi Alman Handelsblatt gazetesi tarafından yayımlandı. Bunun üzerine X hesabından yazılı açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, yeni kurulacak Almanya hükümetine şu cümlelerle seslendi:

"Basından öğrendiğim kadarıyla, Silivri'ye hapsedilmemiz üzerine, Alman Hükümeti hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye satışını veto etmiş. Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan'dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye'nin ulusal çıkarları Erdoğan'dan da İmamoğlu'ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum. Erdoğan iktidarının sonu göründü. Türkiye'nin yeni iktidarı, Avrupa Birliğiyle ve Almanya dahil bütün müttefiklerimizle, karşılıklı menfaatlerimiz, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı demokrasi ilkeleri çerçevesinde çalışacaktır. Bizim iktidarımızda Türkiye'nin AB'ye tam üye olacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur."