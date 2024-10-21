İmamoğlu'ndan Anayasa ve FETÖ Elebaşı ile İlgili Açıklamalar - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Anayasa ve FETÖ Elebaşı ile İlgili Açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa'nın ilk dört maddesine ilişkin sözlerini talihsiz buldu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü ile ilgili olarak, 'Vefatını Allah'a havale ediyorum' dedi.

21.10.2024 14:48  Güncelleme: 14:49
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa'nın ilk dört maddesinde "olumlu değişiklikler" yapılabileceğine ilişkin açıklamasını değerlendirirken, "Anayasa'nın ilk dört maddesi, Anayasa'da gayet olumlu bir şekilde tariflenmiştir. Mevzu edilecek bir durum yok. Talihsiz bir başlangıç açıklamasıdır" dedi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili soruya İmamoğlu, "Vefatını Allah'a havale ediyorum. Allah bildiği gibi yapsın" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, Ankara'da gazete, televizyon ve ajansların temsilcileriyle bir araya geldi. İmamoğlu, sunuştan sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin bir soru üzerine İmamoğlu, "Bir dönem Türkiye'ye kara leke olarak işlenen suçun, örgütsel yapının adamının vefatını Allah'a havale ediyorum. Allah bildiği gibi yapsın. Benim için önemli olan bundan sonraki yeni tehditlerdir. Biz ne zaman kurallar ve kurumlar ülkesi olacağız? 15 Temmuz'dan sonra hala bu yapılara yaslananlar var. Bunları bırakmayacaklar mı? Ne noktaya geldik, şimdi bebeğini koru diyoruz" dedi.

Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin bir soru üzerine de İmamoğlu, "Bir dönem Türkiye'ye kara leke olarak işlenen örgütsel yapının adamının vefatını Allah'a havale ediyorum. Allah bildiği gibi yapsın. Benim için önemli olan bundan sonraki yeni tehditlerdir. Biz ne zaman kurallar ve kurumlar ülkesi olacağız? 15 Temmuz'dan sonra hala bu yapılara yaslananlar var. Bunları bırakmayacaklar mı? Ne noktaya geldik, şimdi bebeğini koru diyoruz.

Hakkında açılan "Ahmak Davası" ile ilgili bir soru üzerine İmamoğlu,  "Ben ciddi şekilde yargısal tacize uğradığımı düşünüyorum. Bu davada ceza verilemeyeceğini söyleyen hakim sürülüyor. Neden sürülüyor? '2 yıldan fazla ceza verilemez' diyor. Hakimin sürüldüğünü İBB'nin AK Partili meclis üyesi de söyledi. Ben bu cezayı yurt dışında anlatamıyorum. Ben burada sadece bana 'ahmak' diyene bunu iade ettim" dedi.

İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilen İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa'nın ilk dört maddesinde "olumlu anlamda değişiklik yapılabileceğine" ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Anayasa'nın ilk dört maddesi, Anayasa'da gayet olumlu bir şekilde tariflenmiştir. Mevzu edilecek bir durum yok. Talihsiz bir başlangıç açıklamasıdır. Kapsadığı Baro'nun anlayışına ters olduğunu düşünüyorum. Kişisel bilgiyi açıklayabilir ama Baro'nun bakış açısını yansıtan açıklamalar yapmasını öneriyorum."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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