İmamoğlu'ndan Bozbey'in Tutuklanmasına Tepki:  "Milli İradeye Darbe ve Milli İrade Hırsızlığı"

05.04.2026 18:08  Güncelleme: 23:18
Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasını 'milli iradeye darbe' olarak nitelendirerek hukuki müdahalelerle seçimle alınamayan yerlerin ele geçirildiğini ifade etti.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasını "milli iradeye darbe ve milli irade hırsızlığı" olarak nitelendirdi.

İmamoğlu'nun, Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamasında İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının tek bir tanımı vardır: Milli iradeye darbe ve milli irade hırsızlığı. Filmin devamını anlatayım: Seçimle alamadığınız yeri hukuki müdahaleyle alıp belediyeye çökeceksiniz ve bunu da tebrik telefonlarıyla kutlayacaksınız. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yaptığınız hukuk dışı operasyonların şablonu da aynı."

Rehin almak istediklerinizi bir tahtaya yazıp, aralarına ok işaretleri çekince millet ikna mı olacak sanıyorsunuz? 86 milyon ezberledi artık bu 'sistemli' taktiklerinizi. Üstelik gizlilik kararı olan dosyayı o çok sevdiğiniz 'gazetecilere' sızdırarak 'yanlış bilgiyi alenen yayıyorsunuz.' Millet bunları görüyor. Şema çizme işlerini kimlerden öğrendiğinizi de biliyoruz. En güzel şemayı sandık geldiğinde milletimiz çizecek. Sabırla bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

