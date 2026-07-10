İmamoğlu'ndan Demokrasi Vurgusu

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına ilişkin, "Bu ülkenin ihtiyacı baskı ve dayatma değil, adaletin, hukukun ve gerçek demokrasinin eksiksiz şekilde işlemesidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevik kuvvet ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ablukaya almasını eleştirdi.

İmamoğlu, ablukayı "hukukun üstünlüğüne ve seçilmiş iradeye yönelik kabul edilemez bir müdahale" olarak nitelendirerek, "Bir siyasi partinin seçilmiş yöneticilerine kolluk gücü kullanılarak müdahale edilmesi, demokratik siyaseti güçlendirmez, aksine hukuk devleti ilkesine ve halkın iradesine gölge düşürür. Demokrasi, ancak seçilmiş iradeye saygı duyulduğunda ve hukuk her koşulda üstün tutulduğunda anlam kazanır. Bu ülkenin ihtiyacı baskı ve dayatma değil; adaletin, hukukun ve gerçek demokrasinin eksiksiz şekilde işlemesidir" ifadelerini kullandı.